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鶯歌工商師徒制教學 下重本準備2萬金水供創作

2017-05-17  19:36

〔記者張安蕎／新北報導〕鶯歌工商陶瓷工程科，透過全台唯一的師徒制教學，傳承陶藝大師的精隨，有教師準備2萬元的金水釉藥，提供學生練習彩繪技術，不惜成本培養陶藝新星。

以彩繪見長的林發權任教鶯歌工商5年，不僅傾囊相授，更無償提供釉藥金水讓學生描繪，他笑說，學生就像自己的孩子，拿出真材實料教他們如何施釉，學生才能盡情享受創作，未來為陶藝界貢獻所長。

在林發權指導之下，學生呂宜珊將大眾熟悉的台北地標以金水描繪在瓷瓶上，作品「台北的天空」可見年輕學子的創意。學生蘇俐予則在陶塑師傅周潘蘭指導下，創作「心心相連」作品，盤中設計特殊的愛心標誌，並用火焰圖案襯底，說明她對陶藝的熱情，也展現苦練多時的浮雕技術。

學生何阡佑的作品「斑駁」充滿夢幻美感，原來是在陶藝家林宗誼教導下，施上七種化妝土，再用菜瓜布仔細磨出漸層，耗時一個月製成，她說明，這件作品融合天空、雲朵及星空，是她最喜歡的創作。

校長孔令文說，透過師徒制教學，學生不但學習到傳統技藝，更有機會在師傅帶領下得到參與實務工作的機會，由19位陶藝師傅與21位學生展出的40組件創作，即日起至6月4日止，在鶯歌陶博館展出。

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  • 鶯歌工商陶瓷工程科，透過全台唯一的師徒制教學，傳承陶藝大師的精隨，作品在陶博館展出，教師林發權（左起）、學生呂宜珊、陶博館秘書陳寶珍、鶯歌工商校長孔令文。（記者張安蕎攝）

    鶯歌工商陶瓷工程科，透過全台唯一的師徒制教學，傳承陶藝大師的精隨，作品在陶博館展出，教師林發權（左起）、學生呂宜珊、陶博館秘書陳寶珍、鶯歌工商校長孔令文。（記者張安蕎攝）

  • 在林發權指導之下，學生呂宜珊將大眾熟悉的台北地標以金水描繪在瓷瓶上，作品「台北的天空」可見年輕學子的創意。（記者張安蕎攝）

    在林發權指導之下，學生呂宜珊將大眾熟悉的台北地標以金水描繪在瓷瓶上，作品「台北的天空」可見年輕學子的創意。（記者張安蕎攝）

  • 學生蘇俐予（右）則在陶塑師傅周潘蘭（左）指導下，創作「心心相連」作品，盤中設計特殊的愛心標誌，並用火焰圖案襯底，說明她對陶藝的熱情，也展現苦練多時的浮雕技術。 （記者張安蕎攝）

    學生蘇俐予（右）則在陶塑師傅周潘蘭（左）指導下，創作「心心相連」作品，盤中設計特殊的愛心標誌，並用火焰圖案襯底，說明她對陶藝的熱情，也展現苦練多時的浮雕技術。 （記者張安蕎攝）

  • 學生何阡佑的作品「斑駁」充滿夢幻美感，原來是在陶藝家林宗誼教導下，耗時一個月製成。（記者張安蕎攝）

    學生何阡佑的作品「斑駁」充滿夢幻美感，原來是在陶藝家林宗誼教導下，耗時一個月製成。（記者張安蕎攝）

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