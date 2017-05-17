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「警察杯杯」幫種菜 小朋友送卡片感謝

2017-05-17  18:18

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區吉慶國小幼兒園在孫主任及兩位導師的帶領下，在自己園區內的菜圃種起蔬菜，希望能讓小朋友們從中獲得種植的樂趣，及學習當農夫的辛苦。轄區內的四腳亭派出所員警，得知小朋友們有一個開心農場後，也利用護童及巡邏勤務幫忙看顧。收成時小朋友們特地製作了一張可愛的感謝卡，前來派出所謝謝警察叔叔辛苦的幫忙。

員警表示，對於收到充滿小朋友用滿滿愛心製作的感謝卡，非常感動及開心，這對派出所同仁無非是一大鼓勵。另外也非常謝謝主任及老師們的用心，警察一定會繼續守護小朋友的安全！

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  • 小朋友們特製一張卡片到派出所感謝「警察杯杯」幫忙。（記者吳昇儒翻攝）

    小朋友們特製一張卡片到派出所感謝「警察杯杯」幫忙。（記者吳昇儒翻攝）

  • 四腳亭派出所警員利用護童及巡邏勤務時，幫忙小朋友照顧蔬菜。（記者吳昇儒翻攝）

    四腳亭派出所警員利用護童及巡邏勤務時，幫忙小朋友照顧蔬菜。（記者吳昇儒翻攝）

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