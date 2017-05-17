基隆海生館工程延宕 議員憂衝擊海科館營運

海洋科技博物館的海生館工程嚴重落後。（記者盧賢秀攝）

2017-05-17 19:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館的海洋生態館工程嚴重落後，基隆市議員擔心營運廠商慶陽公司放棄海生館，也連帶喪失海科館經營權，會衝擊海科館營運與觀光，市長林右昌表示不樂見，立委蔡適應將要求教育部緊盯進度，明年中完工期程不能再延宕。

海生館依契約在今年5月13日應完工，工程進度嚴重落後，至今只見地基不見館，預估要到明年中才能開館，引起市議員關切。

市議員藍敏煌、何淑萍與莊榮欽等人今天質詢指出，海生館是整個海科館最重要的建設，除了開館時跳票外，更讓人擔心的是，慶陽公司如果放棄海生館，將喪失海科館的經營權，除影響海科館營運，也可能衝擊基隆觀光產業。

林右昌說，現在海科館的營運狀況還不錯，假日海科館一帶人潮相當多，但依照合約如果慶陽放棄海生館興建，連帶也將喪失海科館的營運權，將直接衝擊好不容易經營起來的成果，市府並不樂見，將請立委加強督促教育部，繼續推動，市府也願給予行政協助。

立委蔡適應表示，將要求教育部緊盯工程計畫，明年中完工期程不能再延宕，他希望海科館在可行範圍協助廠商，讓海生館儘速完工，一旦重新來過只會拖更久。

海科館館長吳俊仁說已經發文給慶陽公司，要求1個月內提出工程進度改善方案及財務規劃，他們也期望慶陽能夠盡快趕工，讓海生館在明年中完工。不過，海科館也未雨綢繆，做好接管的準備。

慶陽公司則在聲明中指出，興建進度因變更設計、介面整合等因素致有延宕，但在合作團隊逐一克服困境後，會加快腳步。