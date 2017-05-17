促台日交流 「灣生」岡田京子夫婦捐獎學金

2017-05-17 18:42

〔記者林曉雲／台北報導〕日治時期在台灣出生的「灣生」岡田京子女士，今日偕夫婿日本「にっぽんど真ん中祭り」文化財團理事長岡田邦彥先生，與長期從事台日交流的保保旅行社董事長戴啟珩，聯合捐贈獎學金給國立台灣師範大學台灣史研究所，今天在交通部觀光局局長周永暉以及前局長賴瑟珍的見證下，於晶華酒店完成獎學金捐贈備忘錄簽署儀式。

台師大台史所表示，該獎學金以獎勵台史所研究生，從事日治時期台灣史研究或台、日關係史研究，每年獎勵2名學生，每名1萬元，連續10年。

日治時期出生在台灣的日本人，一般稱為「灣生」，1945年日本戰敗以後，絕大部分日本人被遣回日本，但很多「灣生」對台灣念念不忘，視台灣為第二故鄉。有些「灣生」後來事業有成，也以各種方式回饋台灣，增添許多台日交流的佳話。台師大表示，岡田夫婦捐贈獎學金給台師大，即是將對台灣的愛化為行動，希望能藉此深化台灣與日本的交流與相互認識。

師大台史所為全國唯二的兩所台灣史研究所之一，成立以來一向致力於推動、深化台灣本土歷史文化各方面的研究，因此對於想深入學習台灣歷史、文化的外國留學生來說相當具有吸引力，目前幾乎有1/4的學生是外籍生，其中以日本留學生占絕大多數。

台史所也表示，台史所與多所日本大學有密切的合作交流，每年都帶學生赴日本進行移地學習，也常邀請日本學者來我國演講、密集授課或擔任客座教授，國際交流活動頻繁，有助於增進台日彼此的相互認識與友誼。