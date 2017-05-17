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全國郵展今登場 花蓮郵迷熬夜排隊爭搶郵資票

2017-05-17  18:04

〔記者李忠憲／台中報導〕集郵界年度盛事「全國郵展暨中泰聯合郵展」今天在豐原熱鬧登場，除展出各國珍貴郵票，行情20萬元的清朝郵票十分吸睛，更有外地集郵迷連夜排隊搶買中華郵政設置的梅花鹿郵資票。展期為期5天，有興趣的民眾可別錯過。

台中郵局與台中市集郵協會合辦「全國郵展暨中泰聯合郵展」，今天上午在豐原太平洋百貨9樓正式展開，現場徵集台灣及泰國知名集郵家珍奇蒐藏各類珍品229框及15部文獻類書籍，將由評審進行評選，獲選者有機會參加亞洲及世界集郵賽。展出郵票不乏珍品，其中有一個清朝時的信封，因品項佳，郵戳清楚，行情至少20萬元，令人嘖嘖稱奇。

台中郵局局長何重謙表示，郵展僅5天，期間除展出國內外各類珍奇郵品之外，集郵協會也會派駐集郵專家導覽解說。郵局也設置臨時郵局、集郵展售，更安排3場專題演講，希望讓民眾增加集郵知識、培養集郵興趣。

中華郵政也設置4台梅花鹿郵資票機，集郵迷可自行打印心目中的收藏郵票，深獲許多民眾喜愛。其中編號「106」號機台更是遠從台北下來，吸引許多本地及外地的集郵迷前來搶購。

花蓮陳先生表示，他集郵年資雖僅5年，但十分熱衷，跑遍國內各郵資票機。他得知中華郵政在豐原活動有設，前1天就請假，專程搭火車過來，並在排隊區等了1夜，順利買到想要的郵資票，他就要馬上搭車回去工作，雖然沒睡好，但非常值得。

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  • 專程從花蓮來的陳先生，排隊一夜買到郵資票，十分開心。（記者李忠憲攝）

    專程從花蓮來的陳先生，排隊一夜買到郵資票，十分開心。（記者李忠憲攝）

  • 從花蓮來的陳先生，幫集郵友人投幣搶購郵資票。（記者李忠憲攝）

    從花蓮來的陳先生，幫集郵友人投幣搶購郵資票。（記者李忠憲攝）

  • 全國郵展現場展出上百框集郵迷蒐藏的珍品。（記者李忠憲攝）

    全國郵展現場展出上百框集郵迷蒐藏的珍品。（記者李忠憲攝）

  • 全國郵展現場展出上百框集郵迷蒐藏的珍品。（記者李忠憲攝）

    全國郵展現場展出上百框集郵迷蒐藏的珍品。（記者李忠憲攝）

  • 全國郵展現場展出上百框集郵迷蒐藏的珍品。（記者李忠憲攝）

    全國郵展現場展出上百框集郵迷蒐藏的珍品。（記者李忠憲攝）

  • 現場展出清朝的信封，行情價要廿萬元。（記者李忠憲攝）

    現場展出清朝的信封，行情價要廿萬元。（記者李忠憲攝）

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