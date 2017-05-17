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天公壇廣發戰帖 邀「粽林」好手參與

2017-05-17  18:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕端午節將至，嘉義縣朴子市天公壇將舉辦「綁肉粽大賽」，第1名可獲得純金粽子獎品；天公壇主委林博文表示，端午節包粽是傳統習俗，但近年來民眾購買現成粽子，許多年輕人不會煮料，連包粽都不會，今天發出「戰帖」，邀請各方包粽好手，帶著年輕人或孩子來參加綁肉粽競速大賽，傳承包粽技巧，見證傳統習俗。

天公壇活動組長周讓廷說，最近中國太極拳師傅與散打選手單挑引起話題，電影「少林足球」也有太極功夫做饅頭，因此廟方想出舉辦「粽林大會」的點子，請擅長書法的總務組長吳清隆，寫下「戰帖」海報，邀請隱藏在民間包粽好手，展現如太極功夫的柔軟巧勁，或是如「奔雷手」文泰來（金庸武俠小說中的人物）閃電般的超速手法，「搞不好還能看到有人用中國古拳法製作肉粽」。

去年天公壇舉辦的第一屆綁肉粽大賽冠軍陳伯蓮，在決賽5分鐘包了16顆肉粽，1顆平均只要18.75秒，今年不再參賽，獲邀請擔任裁判；林博文說，去年還有90歲阿嬤特地報名，從台南帶著孫子來比賽，更具傳承意義。

林博文說，當天還會邀請弱勢家庭參與，選手比賽時所包肉粽，現場將由廚師烹煮後，送給弱勢家庭帶回過端午；綁肉粽大賽將於28日下午1點30分在廟前廣場舉行，不需報名費，限額30人。

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  • 天公壇舉辦綁肉粽大賽，發戰帖邀請各方好手參加。（記者林宜樟攝）

    天公壇舉辦綁肉粽大賽，發戰帖邀請各方好手參加。（記者林宜樟攝）

  • 天公壇舉辦綁肉粽大賽，發戰帖邀請各方好手參加。（記者林宜樟攝）

    天公壇舉辦綁肉粽大賽，發戰帖邀請各方好手參加。（記者林宜樟攝）

  • 天公壇舉辦綁肉粽大賽，邀請各方好手參加。（資料照，天公壇提供）

    天公壇舉辦綁肉粽大賽，邀請各方好手參加。（資料照，天公壇提供）

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