陳水扁確定出席19日餐會 陳昭姿：會上台致詞10分鐘

2017-05-17 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會19日將在台北典華飯店舉辦「相信台灣‧歡喜承擔」餐會，前總統陳水扁確定將會出席致詞。

綜合媒體報導，陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿表示，陳水扁將會出席餐會，向支持者表達謝意，比照先前在為陳幸妤診所開幕發言，時間大約10分鐘。

今年凱達格蘭基金會的餐會將在典華飯店5、6樓席開200桌，目前餐券已銷售一空，由立委陳亭妃、媒體人彭文正擔任主持人，前副總統呂秀蓮也受邀上台致詞。

但是根據《中央社》報導，台中監獄表示目前沒有收到陳水扁的申請，並指出依規定陳水扁參加活動須事先提出申請，關於這個規定，獄方都有持續提醒，目前雙方保持聯繫，但未收到申請書。