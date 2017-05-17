北市光復、八德封路逾半月 預計19日全線通車

2017-05-17 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市光復北路、八德路口上月因出現路面坍陷進行封路施工，至今已超過半個月。台電及北市府今均表示，預計後天早上6時將可全線通車。

《蘋果日報》報導，北市光復北路、八德路口近期進行封路施工，截至目前現場路面已大致平整，大部分機具也開始撤走，據交通局表示，目前現場還在進行路面鋪整，之後還需劃設標線。台電發言人林德福今下午則保證，預計5月19日早上6時將可全線通車。

北市工務局指出，截至今上午9點，現場累積灌漿量約為2367公尺，沉陷情況已獲控制安全應無疑慮，目前光復南北路雙向各一車道通車，八德路可右轉，交通還算流順，今上午針對進行路面刨鋪作業，先封閉八德路西側進行施工，完成後再進行東側的部分，預計5月19日可全線通車。