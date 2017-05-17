| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

北市光復、八德封路逾半月 預計19日全線通車

2017-05-17  18:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市光復北路、八德路口上月因出現路面坍陷進行封路施工，至今已超過半個月。台電及北市府今均表示，預計後天早上6時將可全線通車。

《蘋果日報》報導，北市光復北路、八德路口近期進行封路施工，截至目前現場路面已大致平整，大部分機具也開始撤走，據交通局表示，目前現場還在進行路面鋪整，之後還需劃設標線。台電發言人林德福今下午則保證，預計5月19日早上6時將可全線通車。

北市工務局指出，截至今上午9點，現場累積灌漿量約為2367公尺，沉陷情況已獲控制安全應無疑慮，目前光復南北路雙向各一車道通車，八德路可右轉，交通還算流順，今上午針對進行路面刨鋪作業，先封閉八德路西側進行施工，完成後再進行東側的部分，預計5月19日可全線通車。

廣告
  • 台北市光復北路、八德路口上月因出現路面坍陷進行封路施工，台電及北市府今均表示，預計後天早上6時將可全線通車。（資料照，記者黃建豪攝）

    台北市光復北路、八德路口上月因出現路面坍陷進行封路施工，台電及北市府今均表示，預計後天早上6時將可全線通車。（資料照，記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光復北路 光復南路 八德路 八德路口 台電 地面塌陷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：北市光復、八德封路逾半月 預計19日全線通車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.