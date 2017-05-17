厲害！ 這雙手摘拳擊冠軍 也拿動畫全國第一

2017-05-17 17:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮同德家商多媒體動畫科學生謝梅娟，雙手不只有力，打下總統盃拳擊賽金牌，且更靈巧擅繪，與同學李孟諦、蔡培妤，參加全國高中專業群科專題及創意製作競賽，獲得藝術群創意組第1名，董事長謝招宏頒獎金給3姝時，特別稱讚她「雙手萬能、允文允武」。

謝梅娟是草屯鎮日新國中畢業的學生，在國中時代每天清晨即到學校練拳擊，曾拿下102年總統盃拳擊賽第11量級第1名，她不只會打拳，而且也會畫畫，上同德家商多媒體動畫科後即嶄露頭角，老師選她和李孟諦、蔡培妤當選手。

謝梅娟、李孟諦、蔡培妤以AR繪本，利用手機或平板掃描畫面產生互動，作品中以外星人到地球發現新鮮的事物為主軸，結合AR擴增實境繪本，有趣好玩而獲評審青睬，拿下該組第一名。