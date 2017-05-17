| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉性侵狼師緩刑爆再犯 景美溪旁上吊自殺 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

厲害！ 這雙手摘拳擊冠軍 也拿動畫全國第一

2017-05-17  17:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮同德家商多媒體動畫科學生謝梅娟，雙手不只有力，打下總統盃拳擊賽金牌，且更靈巧擅繪，與同學李孟諦、蔡培妤，參加全國高中專業群科專題及創意製作競賽，獲得藝術群創意組第1名，董事長謝招宏頒獎金給3姝時，特別稱讚她「雙手萬能、允文允武」。

謝梅娟是草屯鎮日新國中畢業的學生，在國中時代每天清晨即到學校練拳擊，曾拿下102年總統盃拳擊賽第11量級第1名，她不只會打拳，而且也會畫畫，上同德家商多媒體動畫科後即嶄露頭角，老師選她和李孟諦、蔡培妤當選手。

謝梅娟、李孟諦、蔡培妤以AR繪本，利用手機或平板掃描畫面產生互動，作品中以外星人到地球發現新鮮的事物為主軸，結合AR擴增實境繪本，有趣好玩而獲評審青睬，拿下該組第一名。

廣告
  • 南投縣草屯鎮同德家商學生謝梅娟（右1）、李孟諦（左1）、蔡培妤（左2）等人拿下全國高中專業群科專題及創意製作競賽藝術群創意組第1名，董事長謝招宏（右3）頒獎金。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣草屯鎮同德家商學生謝梅娟（右1）、李孟諦（左1）、蔡培妤（左2）等人拿下全國高中專業群科專題及創意製作競賽藝術群創意組第1名，董事長謝招宏（右3）頒獎金。（記者陳鳳麗攝）

  • 謝梅娟等人的星球特派員作品的介紹海報。（記者陳鳳麗攝）

    謝梅娟等人的星球特派員作品的介紹海報。（記者陳鳳麗攝）

  • 謝梅娟等人用平板等結合繪本，並開發相當多作品。（記者陳鳳麗攝）

    謝梅娟等人用平板等結合繪本，並開發相當多作品。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AR繪本 動畫 多媒體 拳擊賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：厲害！ 這雙手摘拳擊冠軍 也拿動畫全國第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.