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「隋棠號」前進部落 風災過後繼續送愛

2017-05-17  18:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東來義鄉出生的牧師高德福，在行政院88水災重建委員會解散後，持續以個人名義募集物資發送到受災部落，重建部落生活與居民心靈的舉動，獲得台北市照顧生命協會支持，今天照生會開著「隋棠號」來到新來義部落，帶來一大卡車的物資，包括有機白米、電視機、輔助拐杖等，讓部落VuVu們開心豎起大拇指直比讚。

高德福說，他2008年從加拿大回國後，就在大學工作，並受邀到高雄原住民教會服務，2010年接連遇上88水災、919颱風，部落受災人數從6千人暴增至3萬多人，他利用禮拜天召集教友們來到教會，提供受災戶餐點，並用個人名義發送募集來的物資，沒有任何公部門挹注，全靠民間力量，尤其特別感謝台北市照生會無私支援。

照生會執行長董冠富說，照生會不只幫犬貓也關懷弱勢，莫拉克風災後有很多民眾關心這些受災戶，但一段時間後，許多行動不便、沒辦法工作的民眾，未符合政府救助條件，協會認為很多救助要打破這些條件，所以帶著各界的愛心來到來義，也希望拋磚引玉，讓更多人關注部落。

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  • 「隋棠號」前進來義部落，風災過後繼續送愛。（記者邱芷柔攝）

    「隋棠號」前進來義部落，風災過後繼續送愛。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東來義鄉出生的牧師高德福，在行政院88水災重建委員會解散後，持續以個人名義募集物資發送到受災部落，獲得台北市照顧生命協會支持，今天照生會開著「隋棠號」帶來一大卡車的物資。（記者邱芷柔攝）

    屏東來義鄉出生的牧師高德福，在行政院88水災重建委員會解散後，持續以個人名義募集物資發送到受災部落，獲得台北市照顧生命協會支持，今天照生會開著「隋棠號」帶來一大卡車的物資。（記者邱芷柔攝）

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