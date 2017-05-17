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25歲經歷3場戰爭 在台唯一亞茲迪人傾訴IS暴行

2017-05-17  19:24

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克亞茲迪教派少數民族長期遭恐怖主義IS侵襲，台灣唯一一位亞茲迪人胡薩拉（Salal Hasan Khudaida）日前透過媒體採訪，希望能讓台灣人更認識亞茲迪少數民族。

根據《鏡報》報導，胡薩拉目前就讀台科大研究所，他是在台灣唯一一位亞茲迪人，他曾親眼目睹IS對其族人的暴行，現年25歲的他，已經經歷過3場戰爭，分別是波灣戰爭、美國入侵伊拉克，以及IS的侵略。

胡薩拉在受訪時打開電腦中的一張照片，一名包著頭巾的婦人，在一處寸草不生的墳塚中，像在尋找東西，胡薩拉解釋道，這名婦人在撿的，其實就是她孩子的骨骸，儘管她背對著鏡頭，但並不難想像她難過的情緒。

胡薩拉也說，他認識一位倖存者，因為他的雙親慘死在IS手下，從此他便噩夢連連，但這在伊拉克不是特例，IS俘虜了許多亞茲迪人作為人質，有些女性被迫成為性奴隸，有些人則被當作商品被販賣，比方說，一個人是200美金，他們把人貼上標籤像動物一樣販賣。

不只如此，令胡薩拉最擔憂的是，有些小孩的父母被IS殺死後成了孤兒，不知道自己是誰，結果被IS洗腦，成為下一代恐怖分子；也有些人質獲救後，巨大的心理陰影，讓他們無法回歸正常生活，缺乏健康的心理，他們沒辦法繼續讀書、工作。

胡薩拉最後則希望，台灣人能認識亞茲迪人，了解IS對他們做了什麼，並計畫與NGO合作、募款，設法幫助當地的孤兒和婦女。

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  • 胡薩拉說，IS俘虜了許多亞茲迪人作為人質，讓許多女性被迫成為性奴隸，或被當作商品被販賣。（法新社）

    胡薩拉說，IS俘虜了許多亞茲迪人作為人質，讓許多女性被迫成為性奴隸，或被當作商品被販賣。（法新社）

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