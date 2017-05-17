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史前館「查莫洛文化特展」 海蟹腳項鍊別出風格

查莫洛的桔貝飾品。（記者黃明堂翻攝）

2017-05-17  17:34

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館查莫洛文化（Chamorro cultural）特展今天起展出5天，共有356件文物。

史前館配合文化部518博物館日「記憶的缺角：不易說的秘密在博物館」之主軸，邀請太平洋地區美屬關島查莫洛文化村之文化工作者Joe Viloria、Ray Vloria來台，以國外文化村經營者之自我敘說經驗，分享其在關島地區從事查莫洛族文化資產保存與復振之經驗。今天下午透過影片「我是查莫洛人」，共同探討族群文化復振與覺醒的共識，以及如何透過無形與有形文化資產的培養，讓族人認知文化延續是重要的共識與工作。

Joe Viloria和Ray Vloria特別帶來查莫洛文化特展，將傳統捕魚工具、桔貝飾品、旗魚骨頭飾、海膽飾品、螺貝飾品與貝類飾品等5大類356件文物。

展品中傳統捕魚工具類展示許多J型與V型漁鈎，其他尚有斧、石、網、梭、小陶珠與鑽洞器；桔貝飾品計有16件精美項鍊；旗魚骨頭飾、海膽飾品多以海膽棘串成，其中海蟹腳項鍊別出風格；旗魚骨做成的箭更是難得一見。

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  • 查莫洛的海蟹腳項鍊。（記者黃明堂翻攝）

    查莫洛的海蟹腳項鍊。（記者黃明堂翻攝）

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