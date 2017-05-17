國道客運壯圍站週六開放停靠 五結8月啟用

2017-05-17 17:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉與五結鄉國道客運上下車站，經地方民代多年爭取，將於8月前陸續啟用，希望能增加民眾搭乘國道客運的便利性，縣府建設處表示，壯圍鄉的候車亭已經完工，20日起不管平日或假日，所有客運業者均可停靠，五結的上下車站，則預計在6月底完成，8月啟用。

壯圍鄉與五結鄉民眾要搭乘國道客運北上，都要到宜蘭或羅東轉運站，相當不方便，地方積極爭取設置上下車站，立委陳歐珀曾要求交通部官員到現地會勘，希望能儘速在2地完成上下車站的設置，增加附近居民行的便利性。

宜蘭縣政府建設處指出，壯圍上下車站與候車亭現已完工，停靠的客運有首都、噶瑪蘭、國光客運，週一至週五停靠，路線由宜蘭轉運站發車，行經191甲線側車道至壯圍上車，接著上國道；假日的部分，現階段只有國光客運停靠，預計20日首都與葛瑪蘭客運也可開始停靠。

建設處表示，五結鄉的上下車站，現階段則仍在進行避車彎的工程，預計6月底能夠完工，屆時會開始設置候車亭，建設總經費約200萬元，預計8月就可啟用，希望藉此能讓兩鄉民眾更方便、就近搭乘國道客運前往台北。