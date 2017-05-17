新北輔具申請補助免等待 最快當天就可購置

2017-05-17 17:33

〔記者何玉華／新北報導〕新北市推動長照2.0政策，對於身心障礙者及失能長者日常生活所需的輔具，即日起，只要經輔具資源中心確認符合條件及完成評估，當天即可購置，免去過往等待行政作業約需27天的流程；另外，對使用固定式助行器者，輔具中心免費提供加裝輪管及煞車套管，讓助行器具有前輪轉動、後管止煞防滑的功能，不僅加快步行，也更安全。

身障者或失能老人輔具多達214項，過去申請須由民眾向新北市輔具資源中心或長期照顧管理中心提出申請，經需求評估後核定補助，民眾收到公文後始得購置所需輔具，從提出需求到核定約需27天，市長朱立倫今天宣布「輔具超音速計畫」，民眾申請後經輔具中心確認符合補助資格及完成評估便視同核定，當天即可購置，不需再等待26天。

此外，傳統固定式助行器，使用時需先抬起再往前放下，容易因施力不當翻覆摔倒，也因使用不便，影響長輩行走意願，輔具中心推出「輪轉超助行」服務，免費提供更換助行器輪管及煞車套管，民眾可聯繫輔具資源中心（連絡電話8286-7045），也可透過里辦處申請，輔具中心會到里辦公處協助更換。

在社會局兒少科任職的呂偉志，本身是重度肢障者，輔具中心提供一個具有輪管及煞車套管的二手輔具，已使用3個月，他說，過去使用拐杖或傳統的四腳拐助行器，行走容易偏離，現在只要輕輕提起，前面的兩輪就能滑行前進，後面兩管又能立即止煞，既方便又安全。