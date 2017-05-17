華山台南北區天使站 缺50位長輩服務經費

2017-05-17 17:54

〔記者蔡文居／台南報導〕華山基金會台南市北區愛心天使站於96年4月起在地設站展開服務，為感謝在地企業與善心人士長期支持，今天於北區大道里活動中心舉辦「北區10週年感恩茶會」，邀請華山基金會服務的弱勢長輩與社區民眾到場同樂，現場也安排義剪、血壓量測服務、護甲義工為長輩服務。

站長孫逸安表示，目前北區天使站服務69位長輩，尚缺50位長輩的服務經費，希望藉由感恩茶會號召更多在地企業與善心人士長期幫助在地弱勢長者。

他表示，華山基金會在台南地區已成立32個愛心天使站，為2000位三失（失智、失能、失依）長者提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務，期以「在地人服務在地人」精神，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。愛心專線：（06）2523113。