不僅籃球強 大倫國中科普也棒

2017-05-17 17:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一提到苗栗縣大倫國中，大家就會想起籃球。不過結合國立清華大學資源，學生今年獲苗栗縣科展生活與應用科學組第1名，將代表苗栗縣參加全國賽；校方今天也舉辦科普闖關活動，讓學子藉由實作體驗，從遊戲趣味中，貼近科普、了解科普。

活動關卡包括有科普文章閱讀的「閱閱欲識」，訓練數學邏輯的「拼圖大挑戰」及音波傳導的「魔音穿腦」、化學元素排列的「元素橋」和聲波原理的「空氣炮」等五關，讓學生藉由闖關過程，了解基礎物理、化學的原理，大家都玩得不亦樂乎。

大倫國中男籃及女籃參加105學年度國中籃球甲級聯賽，分別獲得男生組第6名及女生組第4名；今年在106年全國中學籃球賽，男籃獲甲組全國冠軍，女生獲甲組全國第4名。

不過，校長吳源有表示，除了籃球，近年來，學生在各個領域中的表現都非常優異。在自然領域方面，結合清華大學資源，今年獲57屆苗栗縣科展生活與應用科學組第1名，將代表苗栗縣參加全國賽。語文方面，英語演講比賽獲特優、英語讀者劇場優等、英語聽寫大會考獲特優；文狀元獲探花及進士。

另外，學校也設有特色課程，其中女學生劉佳穎在獨輪車獲全國冠軍，將代表台灣參加世界獨輪車錦標賽。

吳源有說，學校致力於推動學生多元能力發展，學生允文允武，讓不同專長的學生，都能有揮灑自己色彩的一片天。