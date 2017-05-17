鼓勵學生及早規畫創業 台東大學今辦分享說明會

2017-05-17 18:23

［記者黃明堂／台東報導］台東大學產學營運暨推廣教育處今天舉辦「106年度大專畢業生創業服務計畫暨U-START創業分享說明會」，邀請多位規畫專家及創業者分享。

教育部為建立大專校院產學合作創新創業機制，提供畢業青年實踐夢想的創業場域，自98年起推動「大專畢業生創業服務計畫（簡稱U-start計畫）」，以產學合作計畫為基礎，適時利用微型創業的彈性及育成協助，提升大專畢業生創業機會。

教育部青年發展署補助學校育成輔導費及創業團隊創業基本開辦費，獲補助團隊通過最終評選者，可再獲25萬至100萬元創業獎勵金。

東大產推處處長謝昆霖表示，這兩年東大推動校內各種創新創意創業等三創相關的活動，透過課程的執行、工作坊的開設、跨校際的創業競賽等，讓學生在後山開始構築創業的藍圖，爭取資源讓夢想付諸實現。

今天的分享會，邀請文化大學創新育成中心張琳顧問、李欣怡經理、蔡美芬副理說明有關U-START提案相關計畫規定，並且邀請好好鮮生股份有限公司莊景宇創辦人、德川音箱設計有限公司陳啟川創辦人分享創業過程的各種酸甜苦辣。