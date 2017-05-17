追查台中力勤肉品下游 新北封存無標示「小腸頭」360公斤

2017-05-17 16:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕台中市清水區力勤肉品公司爆發疑似販售冷凍過期肉品，新北市共有12家下游廠商，衛生局追查位於土城區的下游業者「冠軍冷凍食品」（營業登記名稱：正宗傳統滷味），現場封存沒有任何標示的「小腸頭」360公斤，並要求限期改善現場作業環境，經複查仍未改善，將依食品安全管理衛生法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，力勤肉品公司在新北市共有12家下游廠商，其中土城區「冠軍冷凍食品」2月份曾向力勤進貨「小腸頭」，現場發現「小腸頭」外箱缺乏標示，無法得知效期，已全數封存，不過，「小腸頭」並非台中市衛生局公告的問題品項，是否使用到過期肉品原料，須進一步釐清。

劉君豪說明，現場除查獲沒有標示的「小腸頭」，並發現作業環境不潔、無病媒消毒紀錄、沒有體檢報告、食材未離地貯存等缺失，違反食品安全衛生管理法第8條規定，責令業者限期改善，若複查不合格，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

此外，其餘11家力勤肉品公司在新北市的下游業者，皆已完成查核，都沒有發現違規情事。