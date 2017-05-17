解聘聽障生惹議 飲料店推優惠網友嗆「拒喝！」

飲料店推出第二杯半價活動，網友留言表示拒喝。（圖擷自臉書）

2017-05-17 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕北市知名連鎖手搖飲日前爆出職場歧視，一名聽障生遭雇主威脅接電話訂單，否則開除。飲料店昨天在臉書發聲明道歉，今天（17日）隨即祭出第二杯半價優惠，不過網友毫不領情，有人高喊「拒喝啦」。

台大一名盧姓聽障生日前遭飲料店加盟店惡意刁難，還因此被僱主解聘，引發網友眾怒，昨天飲料店已發聲明向盧生道歉，今天則推出第二杯半價優惠活動，但許多網友仍留言反嗆。

有網友留言，「#一起拒買拒喝」、「多想想怎麼處理好當下這位身障朋友遇到的問題吧 搞成這樣免費的我也不喝」、「又是制式化的道歉~還是繼續拒喝你家的東西！」也有人認為飲料店誠意不夠。

昨天飲料店總公司、加盟店店主都向盧生道歉，盧生也已接受道歉，不過他強調，如果職場的歧視問題不解決，一定還有更多身障者受害。