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3D列印變身雕塑 素人也能成藝術家

虎科大駐校藝術家鄭元東利用3D列印技術創作的「鋼鐵人」。（記者廖淑玲攝）

2017-05-17  16:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕3D列印變身雕塑藝術，素人也能成藝術家，虎尾科技大學學生創新3D列印技術，透過不同媒材展現創意，人人都能一圓藝術家的夢。

虎尾科大機電研究所碩士班學生黃暉皓改善坊間的3D列印的機構及運動型式，結合虎科大藝術中心及駐校藝術家鄭元東團隊，創作出3D列印微雕塑展，材質從鋼鐵、電鍍、塑膠到紙雕等各種媒材都有，今天起在該校藝術中心展出，讓人大開眼界。

馬來西亞吉隆坡循人中學校長曾瑞賢與教師團，今天也專程前往參觀共賞，曾瑞賢以3D列印技術竟能結合電鍍鋼鐵創作成「天地是人」的雕塑藝術，讚不絕口。

鄭元東指出，該校發揮科技與藝術創作能量，顛覆藝術創作的媒材及形式，利用3D列印技術，透過眾多媒材的實驗與創作，鼓勵學生跳脫既有思維，嘗試不同塗料手法與異材質結合，展現出藝術的多樣化，今天展出的作品，除了他和休閒遊憩系教授林俊男的作品，還有多位教職員及學生等藝術素人第一次的創作作品，歡迎大家參觀。

黃暉皓指出，近年來3D列印技術的演進與成熟，除了應用在消費性的製造，更能成為自造者與創意家，還能為創作者帶來新的創作方式，顛覆傳統藝術創作，展現藝術淋漓盡致的多元面向。特展即日起展至6月1日，歡迎各界藝文人士及有興趣的民眾前來參觀。

馬來西亞吉隆坡循人中學校長曾瑞賢（右）由虎科大駐校藝術家鄭元東導覽。（記者廖淑玲攝）

虎科大機電研究所碩士班學生黃暉皓解說3D列印技術的運用。（記者廖淑玲攝）

3D列印變身雕塑藝術，虎科大3D列印微雕塑展，讓人讚嘆。（記者廖淑玲攝）

虎科大休閒遊憩系教授林俊男結合3D列印和電鍍創作的「天地是人」雕塑藝術，讓人大開眼界。（記者廖淑玲攝）

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