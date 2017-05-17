力勤農產賣過期肉品 南市追出70公斤過期大腸頭退貨

2017-05-17 16:47

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台中市衛生局追查力勤農產公司販賣過期冷凍肉、豬腸等食品，部分過期食品流入南市下游業者，南市衛生局稽查發現成龍號商行有購自力勤的七十公斤大腸頭，食品保存期限已逾有效日期，成龍號已於五月九日將貨退還給力勤公司。

南市衛生局表示，今年5月6日及8日接獲中市衛生局通知中部的力勤農產公司疑販售逾期的冷凍雞腿、豬腸、去骨豬肉等產品。同日，南市衛生局人員即前往力勤公司下游業者「上論食品有限公司」、「巨通商行」及「成龍號」查察，並未發現有上述過期食品。但查獲成龍號從力勤公司進貨的大腸頭70公斤，已逾有效日期，責令業者退貨給力勤公司，成龍號已於5月9日完成退貨。

此外，南市衛生局也在五月六日發現另一家力勤的下游業者存放八一六公斤效期不明的冷凍軟骨與菊花肉，這批食品也來自力勤公司，因業者未能提供食品效期資料，衛生局已令業者暫停販售這批食品。

今天，南市衛生局食藥科表示，這批效期不明的冷凍食品，力勤公司有出具效期證明資料給衛生局，該局將到業者現場查核，確認沒問題後才會放行讓業者銷售。