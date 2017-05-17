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「扛厝走溪流」 見證曾文溪及台江一頁移墾史

2017-05-17  16:51

［記者劉婉君／台南報導］早期曾文溪沿岸未興建堤防時，因曾多次改道，地方稱為「青暝蛇」，沿岸居民還會「扛厝走溪流」，動員全庄民眾，合力將竹籠厝扛起，搬遷到他處落腳。目前正在國立台灣歷史博物館展出的「扛厝走溪流：台江風土與自然」特展，就見證這一段歷史，75歲的竹籠厝老師傅李養，今天現場示範搭建竹籠厝的工法，分享當時的建造哲學。

台史博「扛厝走溪流」特展，以台江地區居民特殊的生活習性為主軸，透過台南市中洲寮邱家在清代時期浮覆地開墾，透析台江早期移墾時期中的社會發展脈絡，還有台史博研究人員長期史料研究，挖掘出從未曝光的台灣總督府舊縣公文類纂外武定里圖。

75歲的李養，祖先來自台南市安南區溪南寮，日治時期因曾文溪大水而遷庄，與庄內18戶人家合力扛抬竹籠厝，到今日的新吉庄落腳。李養從國小開始，就跟著父親學搭竹籠厝，當時家族有8人工班，見證了台江移墾社會的發展興衰，李養說，「當時的人生活很清苦，存一輩子的錢才能蓋一間竹籠厝。」

「扛厝走溪流」特展從即日起展出至10月15日止，內容包括一本竹籠厝百年工法古籍，記載竹籠厝坐落方位選擇，由德行俱備的匠師依羅盤、屋主生辰八字、當年流年、八卦等定出；還有紀錄片「竹籠仔厝師傅—李養」、「攏來攏去—竹仔起大厝」，以及李養遵循古法搭建的竹籠厝模型。

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  • 75歲的竹籠厝老師傅李養示範竹籠厝搭建工法，。（記者劉婉君攝）

    75歲的竹籠厝老師傅李養示範竹籠厝搭建工法，。（記者劉婉君攝）

  • 竹籠厝老師傅李養分享「扛厝走溪流」的故事。（記者劉婉君攝）

    竹籠厝老師傅李養分享「扛厝走溪流」的故事。（記者劉婉君攝）

  • 台灣總督府舊縣公文類纂外武定里圖。（記者劉婉君翻攝）

    台灣總督府舊縣公文類纂外武定里圖。（記者劉婉君翻攝）

  • 竹籠厝坐落方法參考用古籍.（記者劉婉君翻攝）

    竹籠厝坐落方法參考用古籍.（記者劉婉君翻攝）

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相關關鍵字： 台史博 台史博物館 台江 扛厝走溪流 曾文溪 竹籠厝
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標題：「扛厝走溪流」 見證曾文溪及台江一頁移墾史


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