台灣WHA受阻 凱旋醫院懇請越南姊妹院仗義執言

2017-05-17 16:51

〔記者方志賢／高雄報導〕政府推新南向政策，但早在3年前高雄市立凱旋醫院與越南、印尼5所精神專科醫院已締結姊妹院，雙方互訪交流且建立堅固友誼，今年台灣參加世界衛生大會（WHA）遭中國打壓，凱旋顧問醫師陳正宗特地寫信給越南姊妹醫院院長，希望他們透過管道在世界衛生組織（WHO）為台灣仗義執言。

精神衛生法96年修法後，台灣成為亞洲第一個實施精神病患「強制社區治療」的國家。之後東南亞許多精神專科醫院派員來台參訪，凱旋醫院先後與越南芽莊、大南、河內3所精神專科醫院，印尼1專科醫院及1所社區復健中心締結姊妹醫院。

前凱旋醫院院長、現任顧問醫師陳正宗表示，3年前雙方剛交流時，越南、印尼當地精神醫療仍停留台灣30年前，很多精神病患遭受非人道待遇，有人被關在家裡，也有流浪街頭。

凱旋醫院成人精神科醫師楊迪維也說，3年前參訪越南精神科醫院，當地只有醫師及護理人員設置，護理人員每次上班24小時，無論照護品質及人員體力都有很大進步空間。

楊迪維指出，3年來協助越南芽莊精神醫院逐步建立完整醫師、護理、社工、心理及職能團隊，共同照護精神病患，並以此為楷模推廣到整個越南。

陳正宗說，今年再度參訪5個姊妹醫院，這些醫院推動園藝及手工藝課程，成果豐碩，病患栽種的水果，結實纍纍，製作手工藝品，也非常精緻。

陳正宗說，多年互訪交流，與姊妹院建立深厚友誼，台灣與越南非邦交國，但越南與中國卻因南海爭議，關係緊張，日前寫信給越南姊妹院院長，表示台灣希望能為全球醫療衛生盡心力，期盼姊妹院長透過管道，在WHO幫台灣發聲。