知名業者投資設廠 台東梅子可望擺脫滯銷困境

2017-05-17 16:28

［記者黃明堂／台東報導］台東縣梅子屢逢生產過剩、滯銷困境，台東縣農業處長許瑞貴今天答復縣議員質詢時表示，已有國內知名加工廠將在台東設廠，以保證價格契作，一年需求3千公噸，可有效解決梅子產銷問題。

受到天災影響產量，近兩年梅子價格大漲，今年每斤在百元上下，但歷年來，梅子常出現滯銷困境，每斤10幾20元，農民血本無歸，很多棄採。

縣議員張全馨蘭昨天以高麗菜價格暴跌，質詢到農業產銷問題，農業處長許瑞貴答復，縣府將建大型冷藏庫來調節產銷，預計明年就可完成。

許瑞貴進一步提到也常面臨滯銷的梅子，已有知名的「美元蜜餞食品公司」在賓朗購地1.8公頃，準備興建大型加工廠，在地收購梅子，製成蜜餞外銷。1年的收購量約3千公噸，已經相當於台東年產量的一半。