議員質疑公幼不足 賴清德：推私幼公立化
2017-05-17 16:34
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員唐碧娥今天在市政總質詢中，針對公立幼兒園嚴重不足提出質詢，指目前的公幼班數少，無法滿足家長的需求，要求提高公幼的班數。市長賴清德則表示，目前南市朝三個方向來規劃，其中，目前正計畫將現有的私幼公立化，也就是補助私幼的所有費用，但收費則比照公幼免學費。
唐碧娥以安南區九份子重劃區為例，指周邊11里的3至5歲人口高達1636人，但現有的公幼，如安慶國小、海佃國中附幼，今年招收人數只有79人，比例明顯懸殊，難怪常常有公幼搶破頭的現象發生；而九份子重劃區教育局竟只預定規劃兩班公幼，班數明顯過少，要求教育局再增班，提高九份子重劃區內公幼的設置班數。
唐碧娥強調，雖然教育局提高私幼教保券至每年3萬元，但公立與私立幼兒園每月的月費差距大，補助學費的成效是非常有限的，唯有增加公幼數量，才能真正減輕家長負擔。
教育局長陳修平則表示，九份子重劃區目前是暫時規劃兩班，但也保留擴班空間，而今年海佃國中也要增加公幼班級，另外也有非營利幼兒園，讓幼教公共化。目前有3所，今年要再增加2所。
賴清德表示，縣市合併後，私幼一學期補助金額由5000元增加至今年的1萬5000元，一年就是3萬元，同時今年也增加公幼16班，未來公幼將持續增加，希望達到公私幼4比6的目標。
另外，他已指示教育局將學校少子化空出來的校舍，提供基金會、社團興辦非營利幼兒園。同時，目前也計畫將現有私幼公立化。私幼一旦接受輔導變為公立化幼兒園，收費則比照公幼免學費，這樣增班速度會比較快，市府會來檢討財政及分布狀況，但並非把所有的私幼公立化，因為有的家長也希望把小孩送到私幼就讀。
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