| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉性侵狼師緩刑爆再犯 景美溪旁上吊自殺 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

議員質疑公幼不足 賴清德：推私幼公立化

2017-05-17  16:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員唐碧娥今天在市政總質詢中，針對公立幼兒園嚴重不足提出質詢，指目前的公幼班數少，無法滿足家長的需求，要求提高公幼的班數。市長賴清德則表示，目前南市朝三個方向來規劃，其中，目前正計畫將現有的私幼公立化，也就是補助私幼的所有費用，但收費則比照公幼免學費。

唐碧娥以安南區九份子重劃區為例，指周邊11里的3至5歲人口高達1636人，但現有的公幼，如安慶國小、海佃國中附幼，今年招收人數只有79人，比例明顯懸殊，難怪常常有公幼搶破頭的現象發生；而九份子重劃區教育局竟只預定規劃兩班公幼，班數明顯過少，要求教育局再增班，提高九份子重劃區內公幼的設置班數。

唐碧娥強調，雖然教育局提高私幼教保券至每年3萬元，但公立與私立幼兒園每月的月費差距大，補助學費的成效是非常有限的，唯有增加公幼數量，才能真正減輕家長負擔。

教育局長陳修平則表示，九份子重劃區目前是暫時規劃兩班，但也保留擴班空間，而今年海佃國中也要增加公幼班級，另外也有非營利幼兒園，讓幼教公共化。目前有3所，今年要再增加2所。

賴清德表示，縣市合併後，私幼一學期補助金額由5000元增加至今年的1萬5000元，一年就是3萬元，同時今年也增加公幼16班，未來公幼將持續增加，希望達到公私幼4比6的目標。

另外，他已指示教育局將學校少子化空出來的校舍，提供基金會、社團興辦非營利幼兒園。同時，目前也計畫將現有私幼公立化。私幼一旦接受輔導變為公立化幼兒園，收費則比照公幼免學費，這樣增班速度會比較快，市府會來檢討財政及分布狀況，但並非把所有的私幼公立化，因為有的家長也希望把小孩送到私幼就讀。

廣告
  • 市長賴清德表示，目前南市正計畫將現有的私幼公立化，收費比照公幼免學費。（記者蔡文居攝）

    市長賴清德表示，目前南市正計畫將現有的私幼公立化，收費比照公幼免學費。（記者蔡文居攝）

  • 市議員唐碧娥表示，目前公幼班數少，無法滿足家長的需求，要求提高公幼的班數。（記者蔡文居攝）

    市議員唐碧娥表示，目前公幼班數少，無法滿足家長的需求，要求提高公幼的班數。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：議員質疑公幼不足 賴清德：推私幼公立化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.