醫病》C肝新藥臨床發現 北榮：9成患者測不到病毒

2017-05-17 16:17

〔記者林惠琴／台北報導〕C肝口服新藥今年1月下旬有條件納入健保給付，台北榮總今日發表臨床最新發現，健保給付首日以來收治100位C肝患者，經過4週口服新藥治療後，其中91位已完全測不到任何病毒，7位殘餘微量病毒，僅1位未達4週病毒量下降100倍、1位初期黃疸過高而造成無法繼續治療。

台北榮總內科部主任侯明志表示，正常肝臟感染C肝病毒後，約75%至80%會出現慢性肝炎，其中20%至30%會發生肝硬化，當中每年又有2%至7%會演變成肝癌或末期肝病變。

侯明志指出，原本C肝治療以干擾素為主，但不適症狀往往使得患者無法持續，即使後來C肝口服新藥問世，但價格昂貴，因此能夠負擔的民眾有限，所幸今年1月24日起，健保正式納入給付。

台北榮總內科部胃腸肝膽科主任黃怡翔說明，C肝口服新藥納入健保首日以來，臨床共收治100位C肝患者接受療程，年齡介於40至87歲，男女比43:57，肝臟纖維化第3級有49人，而進入第4級、肝硬化則有51人，一半以上的病毒量每毫升約350萬，最嚴重者更達1億1千萬。

黃怡翔解釋，這些患者經過C肝口服新藥療程4週後，除了初期有1位黃疸過高未能繼續治療、1位未達4週病毒量下降100倍位，其餘91位已完全測不到任何病毒，7位殘餘微量病毒，且治療第二週有95%肝功能指數落在正常範圍，治療第四週更擴大至98%，成效可見一斑。

65歲張女士為健保給付首日第一位核准使用口服新藥的C肝患者，她說，20年前因為感冒就醫發現感染C肝，之後接受干擾素的治療週週打針，忍受噁心嘔吐與大量掉髮的副作用仍然失敗，但日前經12週口服新藥治療，體內現已完全無病毒殘留，真的很感謝政府的德政。