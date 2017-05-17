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遭查獲用過期原物料 知本金聯世紀酒店總監出面道歉

2017-05-17  16:22

［記者王秀亭／台東報導］衛福部食藥署與台東縣衛生局進行大型喜宴餐廳聯合衛生稽查，16日在四星級的知本金聯世紀酒店查獲13項過期原物料，其中以韓國泡菜辣椒粉過期9個月最久，金聯世紀酒店今天下午出面道歉，並表示過期原物料已全面銷毀，往後會更嚴格控管食品安全，及加強內部人員的教育訓練。

台東縣衛生局食品藥政檢驗科長林郁文表示，食藥署展開全國大型喜宴餐廳衛生稽查專案，台東縣預計稽查10家，目前已稽查4家業者，多半是衛生管理不符規定，須限期改善，唯在金聯世紀酒店查獲過期原物料。

林郁文指出，過期的原物料以調味料居多，包括果醬、蒸肉粉、芥末醬、果膠粉、優格、芥末醬等，僅優格有9罐過期最多，13項過期品中多數過期2至3個月，韓國泡菜辣椒粉過期9個月，時間最久，衛生管理不符規定部分限業者26日前完成改善，否則將開罰，過期原物料則當場銷毀。

金聯世紀酒店餐飲總監謝秀娟今天下午出面道歉，謝秀娟表示，過期食品目前已沒有在此用，屬餐廳較少使用的原物料，在開封後未時常使用，導致儲存過程中過期未即時處理，確實是員工的疏失，會加強內部人員訓練及教育，避免因管理疏失，影響遊客用餐品質．酒店也著手申請ＨＡＣＣＰ教育訓練及認證，提供遊客安全舒適的用餐品質及環境。

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  • 衛福部食藥署及台東縣衛生局昨天到知本金聯酒店衛生稽查。（台東縣衛生局提供）

    衛福部食藥署及台東縣衛生局昨天到知本金聯酒店衛生稽查。（台東縣衛生局提供）

  • 食藥署在知本金聯世紀酒店查獲的過期原物料。（台東縣衛生局提供）

    食藥署在知本金聯世紀酒店查獲的過期原物料。（台東縣衛生局提供）

  • 查獲過期品中，韓國泡菜辣椒粉過期9個月最久。（台東縣衛生局提供）

    查獲過期品中，韓國泡菜辣椒粉過期9個月最久。（台東縣衛生局提供）

  • 金聯世紀酒店餐飲總監謝秀娟今天出面道歉，允諾立即改善。（記者王秀亭攝）

    金聯世紀酒店餐飲總監謝秀娟今天出面道歉，允諾立即改善。（記者王秀亭攝）

  • 金聯世紀酒店架上的過期品已清空。（記者王秀亭攝）

    金聯世紀酒店架上的過期品已清空。（記者王秀亭攝）

  • 金聯世紀酒店中餐廚房。（記者王秀亭攝）

    金聯世紀酒店中餐廚房。（記者王秀亭攝）

  • 遭查獲使用過期原物料的金聯世紀酒店外觀。（記者王秀亭攝）

    遭查獲使用過期原物料的金聯世紀酒店外觀。（記者王秀亭攝）

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