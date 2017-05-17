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教科書不如珍奶？ 教長這樣說…

2017-05-17  16:30

〔記者林曉雲／台北報導〕對於民間團體指出教科書不如珍珠奶茶，教育部長潘文忠今天在部務會議之前受訪表示，教科書由國立編譯館時代的一本轉換成民間一綱多本，並由各縣市政府輪流舉辦教科書計議價，因為縣市政府思考到家長的負擔，因此以「嚴格的態度」來對待計議價，這部分，教育部將由相關單位進行研處。

此外，潘文忠也表示，不少教科書出版社反應，有些是應用在老師的部分，這部分將不能計價到學生身上，教育部將檢討，不增加家長的負擔，又可反應教科書的成本。

潘文忠認為計議價制度可以重新檢視，他表示，教育部研議成立長久性的教科書評議單位，除具備專業性之外，也能長期考慮相關物價等內容，目前已著手研議，特別是針對12年國教課綱推動，不只是價格問題，教科書內容部分原由國教院審議，未來也將由國教院主責，除考慮成本，也要能呼應課綱內容，確實達成12年國教課綱設計的理念。

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  • 教科書不如珍奶？教長潘文忠今天受訪時表示，各縣市思考家長負擔而嚴格對待教科書的計議價。（記者林曉雲攝）

    教科書不如珍奶？教長潘文忠今天受訪時表示，各縣市思考家長負擔而嚴格對待教科書的計議價。（記者林曉雲攝）

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