19個動人故事 顏損傷友力挺「臉部平權」
〔記者陳炳宏／台北報導〕三十二年前的平安夜，五個月大的淑妍，在嬰兒車裡意外遭烈火紋身，媽媽翁玉貞將女兒送醫後，親戚卻擔心後續照顧艱辛而勸其放棄，等來世再做母女，但翁玉貞說，既然還有呼吸，為什麼要放棄，除非老天要帶走她，那也是上天的意思，在一天一萬元的加護病房住了一個月後，孩子終於逃離死神桎梏，如今孩子立志成為彩妝師，希望可以幫助其他顏損傷友建立自信，陽光基金會今發表《完美！》攝影書，透過十九個顏損傷友故事，希望民眾看到其背後的精彩生命，可以省思「完美」的意涵，落實「臉部平權」觀念。
家住金門的翁玉貞說，當時在縣政幫忙下，後送到三總，搶救隔天早上，醫生說，被燒傷的面積已經做了清創手術，尤其整張臉是三度灼傷，右耳外型缺損、右手指全部缺損，受傷部位必須立刻植皮預防感染，而眼睛腫起來也不曉得會不會失明，甚至最後家中積蓄及與親朋好友借貸的錢都用罄，最後在陽光協助下，對外募款才解決後續長期復健的經濟問題。
小學三年級前就已經歷過數不清的手術，雖然淑妍早就習慣了，但媽媽卻不這麼想，翁玉貞紅著眼眶說，當時女兒整隻右手掌都燒乾了，每一次進手術房，自己都會心驚膽跳，因為其他手術房結束後，醫生總會把切下的病兆部位拿出來給家屬看，所以每次淑妍的醫師走出來時，自己總是擔心醫生會不會拿出女兒手掌還是其他器官。
曾經一度追求女兒完美的翁玉貞，聽說腳趾可以移植到手掌，還能保有部分功能，就決定再動一次手術，但運氣不好，花了七八個小時手術後，發現血管似乎不通順，因此再度進手術房，再花了相同時間手術，翁玉貞哭著說，當初不動手術還能保有腳趾，結果到最後腳趾沒了，手指也不靈活，自己實在太貪心了，但樂觀的淑妍笑著安慰媽媽說，大拇指很成功阿，二、三指也還有部分功能在，沒關係啦。
但面對「外星人」、「螃蟹手」、「魔鬼」的外來取笑，淑妍總是安慰媽媽說，「我就是與眾不同，不用理人家，我不在意！」，淑妍笑著說，只是取笑、沒有歧視、也沒有霸凌，不一樣的際遇反而讓自己更加早熟，翁玉貞說，我以女兒為榮，「雖然她受傷了，她永遠是我心裡完美無缺的寶貝！」，而淑妍也抱著感恩的心說，我不怪任何人，也因為媽媽的堅持，才有今天的自己，讓媽媽感到欣慰。
另一個書中主角，是頂著優異成績進入台科大機械研究所的張雅惠，原本有著清秀面孔，還有個愛她的男友，但13年前一場實驗爆炸，造成她失明和毀容；面對記者提問，總是開懷大笑的雅惠，其實剛受傷時一度陷入低潮，但後來眼科醫師幫雅惠找到角膜移植，感變了雅惠的人生觀。
雅惠說，曾經想拼湊自己的容貌，但最後釋懷了，既然看不見別人的表情，那又何必在意，而角膜移植讓雅惠深深體會到，有人想活還活不下去，感謝捐贈者家屬，讓自己不但活著還可保有50公分的單眼視力，怎可不好好活下去，因此住院期間，雅惠就開始思考如何培養獨立生活的能力。
而讓雅惠真正突破困境的是導盲犬塔西，受傷後學校安排雅惠在校工作，不曾自己獨自過校門口基隆路的雅惠說，永遠記得與塔西見面是98年2月14日情人節那一天，一個月後的共同訓練中，不知道是哪根筋不對，自己居然下令要塔西帶著穿越馬路，當時指導員還來不及阻止，塔西就起步走了，途中自己不斷地發抖，但也知道沒有退路，最後通過馬路後，雅惠激動的抱著塔西痛哭說，牠真的帶我突破困境了。
那次事件就像一道光帶領雅惠衝破黑暗，接下來的雅惠，不斷的勇於自我突破，不但開始參加視障慢跑，甚至已經完成42公里全馬賽跑，而在朋友慫恿下，也先後爬過合歡山、石門山、甚至完成玉山單日攻頂的壯舉，據說雅惠還是國內首位完成玉山單攻的視障朋友，雅惠說：「斷腸路上，竟尋獲那個真實的我，我很喜歡現在的自己，人們眼中不完整的我，卻有著真實的快樂，完美或不完美？答案在自己心中！」。
而雅惠在姐姐帶領下，也已經去過美國、奧地利、香港等地，雅惠說姊姊承諾過，要當我的眼，陪我看遍全世界。
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