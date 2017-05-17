高雄旅展邀請甜心主播「小周迅」施菲亞（右）、「國光女神」LaLa蘇心甯（左）代言。（記者張忠義攝）

2017-05-17 16:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2017高雄市旅行公會國際旅展將於本週五登場，國外行程主打日幣貶很大的日本行，國內則因中客銳減，飯店也紛紛降價搶客。

今年高雄市旅行公會國際旅展（簡稱高雄旅展），將於19至22日於高雄展覽館舉行，共有358家旅行社與飯店等業者、800格攤位參展，不受兩岸旅遊低迷影響，對岸今年也有8個省，組團參展。

高雄市旅行公會理事長吳盈良指出，去年高雄旅展4天展期，吸引28萬人次參觀，今年則上看30萬人次，預估可帶來約20億元觀光產值。

為宣傳高雄旅展，旅行公會邀請甜心主播「小周迅」施菲亞、「國光女神」LaLa蘇心甯代言，主要是看中兩人的臉書粉絲團人數，都超過40萬人，希望藉由她們的推播，揪粉絲來看旅展。

今天下午的記者會上，施菲亞及LaLa身著性感服裝走秀，預告她們將在旅展開幕當天，透過臉書直播，進行30分鐘的旅展特色介紹。

由於日幣狂跌，多家旅行社在旅展中，推出日本遊超殺優惠，日本九州5日遊特價台幣2萬5800元。此外，香港旅遊發展局設置的「香港館」，更打出香港3天2夜最低新台幣4888元起。

國內旅遊方面， 因中客銳減，為搶國旅市場，各參展飯店的住宿「殺很大」，墾丁夏都沙灘酒店雙人住宿券只要4099元。

高雄旅展週五登場，業者殺很大。（記者葛祐豪攝）