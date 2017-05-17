週日知本健行 立委劉櫂豪邀民眾報名

2017-05-17 15:49

［記者黃明堂／台東報導］立委劉櫂豪將於本週日早上於知本森林遊樂區舉辦早起來健行活動，趁初夏週末與民眾森林浴。採事先電話或網路報名劉櫂豪立委服務處：089-310979

劉櫂豪表示，知本森林遊樂區擁有豐富的生態資源，健行路程老少咸宜，本次與台東縣愛鄉協會主辦，台東縣小英之友會等單位協辦，當天步行路程約3公里，適合一家老小一同前來健行運動。

為響應環保，敬請鄉親自備雨具、水壺與碗筷，以避免製造垃圾。當天有知本森林遊樂區導覽志工，為鄉親介紹珍稀豐富的動植物與文化。5月21日上午8:00-8:15於知本森林遊樂區售票口集合後入園，預計11點結束。