用APP點飯糰！ 設計學生超有成就感
2017-05-17 16:10
［記者洪美秀／新竹報導］吃飯糰也可用APP點餐，還可自選配料，新竹市清大夜市附近的知名飯糰攤車，獲光復中學學生協助製作點餐APP，不僅業績成長兩成，已有兩百多人使用此點餐系統，學生更獲得教育部全國高中專業群科專題，及創意製作競賽第二名；學生說，能幫助到傳統業者超有成就感，未來希望挑戰更多家業者進行異業結盟，製作小型區域的物流系統，幫助更多商家。
新竹市光復中學資料處理科學生眭溱、吳振聖、李芃誼，以「行動商務在傳統市場的運用」作為主題，翻轉傳統產業的新商機，不僅讓口碑不錯的在地飯糰業者，利用最新的點餐APP系統，還透過客製化及雙向留言板，確保雙方的點餐狀況，包括是否有誤訂或重複點餐的情形等，都可透過留言板做雙向確認。
在地一家飯糰業者可能是全國第一家用APP點飯糰的實行者，他說，很感謝學生的幫忙，讓他的飯糰業績成長兩成，雖然還要操作電腦，但覺得方便許多，未來也許可客製化做送餐服務，而雙向留言板功能很不錯，可減少誤訂狀況。
指導老師張清文、梁國珍說，學生在思考此專題時，就希望以實用的商業行為做設計，透過訪談，了解業者需求，設計出的APP點餐系統，不僅可節省時間，未來若結合「金流」消費系統，也許還可更快消費，學校也期許與清大夜市附近商家結合，透過異業結盟的消費概念，整合點餐系統，如此可讓業者更了解消費者喜好，也能節省時間。
參與的學生中吳振聖的國中會考成績相當不好，入學前對程式語言完全不了解，經過光復中學資料處理科的學習，引發他對程式語言的興趣，如今參與專題製作能獲得全國第二名，讓他變得很有信心，未來希望透過技優甄審到國立大學，繼續在程式語言這條路上努力。
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