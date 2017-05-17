| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一架小飛機在百慕達三角失蹤 機上載有4人 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

用APP點飯糰！ 設計學生超有成就感

2017-05-17  16:10

［記者洪美秀／新竹報導］吃飯糰也可用APP點餐，還可自選配料，新竹市清大夜市附近的知名飯糰攤車，獲光復中學學生協助製作點餐APP，不僅業績成長兩成，已有兩百多人使用此點餐系統，學生更獲得教育部全國高中專業群科專題，及創意製作競賽第二名；學生說，能幫助到傳統業者超有成就感，未來希望挑戰更多家業者進行異業結盟，製作小型區域的物流系統，幫助更多商家。

新竹市光復中學資料處理科學生眭溱、吳振聖、李芃誼，以「行動商務在傳統市場的運用」作為主題，翻轉傳統產業的新商機，不僅讓口碑不錯的在地飯糰業者，利用最新的點餐APP系統，還透過客製化及雙向留言板，確保雙方的點餐狀況，包括是否有誤訂或重複點餐的情形等，都可透過留言板做雙向確認。

在地一家飯糰業者可能是全國第一家用APP點飯糰的實行者，他說，很感謝學生的幫忙，讓他的飯糰業績成長兩成，雖然還要操作電腦，但覺得方便許多，未來也許可客製化做送餐服務，而雙向留言板功能很不錯，可減少誤訂狀況。

指導老師張清文、梁國珍說，學生在思考此專題時，就希望以實用的商業行為做設計，透過訪談，了解業者需求，設計出的APP點餐系統，不僅可節省時間，未來若結合「金流」消費系統，也許還可更快消費，學校也期許與清大夜市附近商家結合，透過異業結盟的消費概念，整合點餐系統，如此可讓業者更了解消費者喜好，也能節省時間。

參與的學生中吳振聖的國中會考成績相當不好，入學前對程式語言完全不了解，經過光復中學資料處理科的學習，引發他對程式語言的興趣，如今參與專題製作能獲得全國第二名，讓他變得很有信心，未來希望透過技優甄審到國立大學，繼續在程式語言這條路上努力。

廣告
  • 新竹市光復中學學生參加教育部全國高中專業群科專題及創意製作競賽獲全國第二名。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復中學學生參加教育部全國高中專業群科專題及創意製作競賽獲全國第二名。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市光復中學學生幫在地飯糰業者製作的APP點餐系統，讓傳統業者業績成長兩成，學生們很有成就感。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復中學學生幫在地飯糰業者製作的APP點餐系統，讓傳統業者業績成長兩成，學生們很有成就感。（記者洪美秀攝）

  • 因光復中學學生設計的點餐APP系統，新竹市清大夜市附近的飯糰業者業績成長兩成，十分感謝。（記者洪美秀攝）

    因光復中學學生設計的點餐APP系統，新竹市清大夜市附近的飯糰業者業績成長兩成，十分感謝。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： APP 傳統市場 光復中學 夜市攤商 行動商務
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：用APP點飯糰！ 設計學生超有成就感


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.