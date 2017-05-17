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台南救護測驗 消防隊員模擬孕婦急產救護逼真

2017-05-17  15:48

〔記者楊金城／台南報導〕消防隊員出勤救護，有時也遇上為孕婦接生的狀況，台南市消防局第二救災救護大隊今為125位消防隊員舉辦救護測驗，加強救護技能，保障傷病患的生命安全。隊員模擬孕婦生產，接生救護測驗逼真。

第二大隊長陳博文說，在今天綜合測驗前，先為125位隊員舉行為期2天的救護複訓，讓每位隊員熟悉救護的標準流程和救護技能，再以測驗驗收訓練成果。

複訓的心肺復甦術就分民眾版、專業版，教官姜世聰說，民眾版是救護宣導時教導民眾在緊急情況下，免去對傷病患的口對口人工呼吸，只要1分鐘內對患者胸口按壓100~120下即可，直到救護人員接手。專業版CPR，則是消防隊員對患者進行胸口按壓外，另用復甦球給患者空氣。

孕婦急產、新生兒CPR更是這次救護訓練的重點，消防隊出勤有時會遇到孕婦送醫，姜世聰說，如果從產道已看到胎兒露出頭來，救護員就應進行現場接生，指導產婦調整呼吸，不可太用力急生，否則恐會造成會陰部撕裂導致大出血，如發現胎兒被臍帶繞頸，應立即解開臍帶，並在胎兒分娩後1分鐘內須評估嬰兒的健康狀況，再一起將母子送醫。

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  • 台南市消防局第二救災救護大隊今為125位消防隊員舉辦救護測驗。（記者楊金城攝）

    台南市消防局第二救災救護大隊今為125位消防隊員舉辦救護測驗。（記者楊金城攝）

  • 台南市消防局第二救災救護大隊今為125位消防隊員舉辦救護測驗，圖為隊員訓練幼兒CPR和測驗。（記者楊金城攝）

    台南市消防局第二救災救護大隊今為125位消防隊員舉辦救護測驗，圖為隊員訓練幼兒CPR和測驗。（記者楊金城攝）

  • 台南市消防局第二救災救護大隊今為125位消防隊員舉辦救護測驗，圖為隊員模擬孕婦生產，接生救護測驗逼真。（記者楊金城攝）

    台南市消防局第二救災救護大隊今為125位消防隊員舉辦救護測驗，圖為隊員模擬孕婦生產，接生救護測驗逼真。（記者楊金城攝）

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