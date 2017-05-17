人資業者：亞太就業回溫 東協急覓人才

2017-05-17 15:27

〔記者黃邦平／台北報導〕國際人力資源業者分析，相較於歐美失業率居高不下，亞太區明顯下降，台灣也因為產業景氣回溫，就業狀況樂觀；展望未來，新創事業將百花齊放，結合專業知識和科技資料分析技能最吃香。

國際人力資源業者「Adecco藝珂」人事顧問公司今年第2季首度發表亞太區就業報告，其中，台灣失業率受惠產業景氣回溫而明顯降低；中國數位經濟崛起，估計2036年利用線上平台成為個體受雇者將拉高到4億人；香港失業率持平；澳門受惠於飯店、觀光和零售業支撐，失業率僅2%。

東協市場中的馬來西亞吸引海外高技能人才回歸，已引入4000多人，但需求仍大；新加坡宣布至2020年將開發1萬5000個與網路、資料分析相關工作；泰國大力推動基礎建設、且觀光人口增加，都創造大量人才需求；越南近年中高階職位人力需求大增，勞動政策大幅改善，相較鄰近國家仍缺乏高階專業人才。

至於日本，受惠服務型機器人的製造業將迎來成長、博弈合法化和2020年東京奧運，都將帶來另一波觀光財與人力需求；南韓近期經濟面臨內部及外部的多重風險，消費者和企業信心低落、地緣政治局勢緊張，預計第2季雨過天晴開始呈現正成長。

藝珂台灣＆南韓區總經理陳玉芬建議，因應這個趨勢，政府應改革教育、公私單位合作、簡化法規及加速人才流動，對人才發揮磁吸效應，企業應多提供年輕人就業機會及訓練、投資科技及數位技能；個人應尋求國際化工作經驗、培養國際人脈及合作、投資多重職業學習及終身學習，跟上數位腳步。