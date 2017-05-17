啤酒加布丁蛋糕 經國綠園道週末辦微醺派對

2017-05-17 15:44

［記者洪美秀／新竹報導］想悠閒來杯冰啤酒及品嘗獨特的甜點蛋糕嗎？新竹市府整理經國綠園道環境後，本週六、日將舉辦「微醺時刻與甜蜜食光」，邀請甜點烘焙業者及精釀啤酒業者各20多家參與，讓民眾在本週週休二日的下午時刻，喝點小酒及品嘗精緻甜點，還可欣賞爵士音樂及乘坐摩天輪，輕鬆度過午後時光。

新竹市長林智堅說，市府重新規劃「經國綠園道」工程，將打造全長1000公尺、6公尺寬的林蔭步道，已完成第一期，後續二期、三期已在施工，要讓美麗的經國路綠園道重現，成為市民休閒新場域，週末、日（20、21日）下午就要舉辦「新竹市經國綠園道派對─微醺時刻X甜蜜食光」。

現場除有網紅甜點排隊名店和多支台灣精釀啤酒進駐，還有音樂及街頭藝人表演，歡迎市民一起體驗甜蜜的微醺派對時光。

林智堅說，市府工策會這次邀請網路知名的新竹巷弄甜點名店，和在地精釀啤酒廠合作，已有40多家業者將出席這場微醺派對，他也會跟市民一起輕鬆品嘗各種精緻的下午茶點。

林智堅說，歡迎市民在這個週休連假前往經國綠園道，體驗甜蜜的微醺派對時光；活動這兩天會有免費接駁車與計程車代叫服務，提醒市民朋友「喝酒不開車、開車不喝酒」。

派對時光現場也會有甜點教學、限量甜點販售及微醺酒類暢飲，配合輕鬆音樂、街頭藝人表演及小朋友熱愛的摩天輪，要透過派對活動，帶動周邊商機，更讓市民朋友體驗到有別於過去，嶄新、明亮且歡樂的經國路綠園道。

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