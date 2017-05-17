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一例一休引爭議 彰縣長擬建議輔導期「無限期延長」

2017-05-17  15:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一例一休引發爭議，彰化縣長魏明谷今天在縣議會定期大會接受縣議員質詢時表示，將向中央建議輔導期「無限期延長。」

魏明谷表示，彰化縣是中小企業的故鄉，一例一休引發社會與勞資之間紛紛擾擾，依這項政策的實施期程，宣導期3個月、輔導期3個月，預定7月實施，距離實施期間還有1個多月時間，希望中央能夠聽到基層的聲音，延長輔導期，甚至「無限期延長」。

今天縣議員林士堅、張瀚天都針對一例一休提出質詢，張瀚天認為，這不僅企業主反對，連勞工也有意見，將會讓台灣失去競爭力；民進黨籍議員林士堅也表示，一例一休本意是要減少工時，卻引來勞工與企業不滿，印證這是政府管太多。

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  • 對於一例一休爭議，彰化縣長魏明谷將向中央建議延長輔導期。（記者劉曉欣攝）

    對於一例一休爭議，彰化縣長魏明谷將向中央建議延長輔導期。（記者劉曉欣攝）

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