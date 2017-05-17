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研究蝙蝠、布袋戲 北港高中全國競賽爭光

2017-05-17  15:11

〔記者陳燦坤／雲林報導〕「全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」成績揭曉，北港高中學生研究布袋戲及黄金蝙蝠獲得佳作，兩項題目雖非熱門，但參賽學生將傳統與生態融入現代元素，盼喚起大家重視。

野台戲武俠戲碼這幾年雖漸沒落，但傳承野台戲班第三代的洪銘駿這次參賽，便以本土及家傳在袋戲藝術為出發點，與同學設定為研究主題，試著突顯傳統布袋戲的內涵，同時研發杯子、書籤及扇子等文創商品，希望拉近年輕一輩距離，進而鼓勵大家投入這門傳統藝術並發揚光大。

蕭伊伶等同學則是看到台灣稀少的黃金蝙蝠，每逢特殊時節即飛回北港、水林一帶繁衍後代，引發她們對生態保育的重視，期待喚醒大家正視生態保育，讓北港志地區可以永遠看到黃金蝙蝠。

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  • 洪銘駿（左三）與以布袋戲研究，在中等學校創意競賽得獎。（記者陳燦坤攝）

    洪銘駿（左三）與以布袋戲研究，在中等學校創意競賽得獎。（記者陳燦坤攝）

  • 北港高中同學製作黃金蝙蝠鑰匙圈宣導生態保育。（記者陳燦坤攝）

    北港高中同學製作黃金蝙蝠鑰匙圈宣導生態保育。（記者陳燦坤攝）

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