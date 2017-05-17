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未投保機車強制險攀升 原因是…

2017-05-17  15:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕依據高雄市區監理所統計資料，機車違反強制汽車責任保險事件，從102年至105年每月之件數約增加20％左右，統計顯示從102年平均每月880件逐年提高到105年每月1055件，有著明顯增加趨勢。

監理所分析發現，自102年1月1日起，機車行車執照不需要再換發，車主因而常忘了車輛強制險投保情形，監理所因此提醒車主如果發現保險期間已經快到期或是已經逾期，請務必立即辦理投保，除了是行車的基本保障以外，也避免因未投保而遭受處罰。

若家中汽車或機車之強制汽（機）車責任保險有效期限已經未滿一個月者，即使未收到保險公司的續保通知，也要主動辦理續保，注意自身權益。

高雄市區監理所長冬啟程籲請車輛所有人，除了要注意強制汽車責任保險不中斷，最重要的是遵守交通安全規則，以減少交通事故發生，才是行車最好的保障。

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  • 機車違反強制汽車責任保險年年增。（檔案照）

    機車違反強制汽車責任保險年年增。（檔案照）

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2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
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