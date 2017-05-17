保險白領轉行當農夫 溫室種植無花果闢藍海

原本從事保險業的藍昭文，接下父親的兩分地轉行當農夫，卻面臨生活困境，目前利用溫室無毒栽培方式生產無花果。（記者歐素美攝）

2017-05-17 15:23

〔記者歐素美／台中報導〕44歲的藍昭文，學的是電機，從事保險業10餘年，5年前因父親腳不好無法下田耕作，返鄉承接父業開始種田，但只靠家傳的2分地種稻，無法維持生活，他見台中幾乎無人種植無花果，決定開發這片農業藍海，開始自行摸索試種，歷經桑天牛病蟲害及颱風肆虐，透過網路行銷宅配闖出一片天，他說，每天做業務會疲乏，現在面對的是植物覺得很有趣，很享受生活。

藍昭文說，當初因父親無法耕作，他回神岡接下家裡的兩分地種稻，卻面臨生活無法維持，他認為無花果的經濟價值高，有意改種，但父親擔心沒有市場而反對，他就偷偷種5棵、10棵，並擴大至30多棵，同時兼種稻作及保險，以維持生計。

有一天，他發現種植的無花果紛紛傾倒，原以為是風力所致，後來檢查發現是遭無花果的天敵桑天牛咬折，為解決桑天牛問題，必須斥資搭建溫室，他才下定決心全心衝刺無花果的種植事業，除貸款700萬元搭建溫室，並另外租地及雇工種植，目前共種植8分地。

藍昭文說，無花果有數百種，他種植的「波姬紅」屬大果種，主要用於鮮食，可作沙拉、燒烤、打冰沙、果醬。目前每台斤售價約400元，每分地可種200棵，每年收成可達上百萬元，算是高經濟作物，但甜度高、水分多，容易裂果，淘汰率高，每年6月到隔年2月是採收期，因果實容易熟軟，一天得採收兩次，人力成本也高。

桑天牛事件讓藍昭文下定決心種植無花果，便乾脆以「桑天牛」為品牌，透過網路銷售，每盒1.2台斤裝售價500元，運費另計，高單價仍經常供不應求，他說，客群以北部為主，除一般民眾及食療病患，還有餐廳及烘焙業。

去年9月，颱風來襲，藍昭文的溫室因此毀損，無花果也整個被吹折無法採收，損失上百萬元，讓他不禁感概「農業還是靠天吃飯」，不過，透過產期調節技術，今年他種植的無花果自3月即開始採收，以降低風災等影響。