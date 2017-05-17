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遭爆回收剩食再上桌 野宴澄清：將對爆料員工提告

2017-05-17  14:53

〔記者張議晨／台北報導〕連鎖燒肉店「野宴」，遭離職員工爆料指用洗衣粉洗碗，甚至會視食材完整度重新擺盤後再重新上桌，對此，野宴今出面澄清，稱此為惡意爆料，不應以二張圖片就否認對食安的多年努力，公司已展開蒐證，將對2名員工提起訴訟。

野宴總經理室協理陳品均指出，洗滌區會有洗衣粉，主要是用來洗滌抹布及清潔地板之用。且野宴各店都有專業洗碗機，各機器都有配合的洗碗精，決不可能用來洗碗。

至於員工踢爆回收剩食再上桌，甚至肉質變酸還要強調是「特殊調味」部分，陳品均指出，公司肉品都由專業大廠負責醃漬出貨，且固定有人在巡視管控，且客人一離開餐桌食材都會丟到廚餘，絕不可能發生將客人吃剩下的回收再端出去。

陳還出示衛生局5月12日稽查項目，證明每項皆合格。陳品均強調，二名員工的惡意爆料已讓公司商譽受損，將會對2名員工提告毀謗。

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  • 衛生局本月初前往野宴萬華桂林旗艦店稽查，發現洗碗機下方有三桶洗衣粉，但野宴澄清，洗衣粉僅用於清潔地板、洗滌抹布之用。（台北市衛生局提供）

    衛生局本月初前往野宴萬華桂林旗艦店稽查，發現洗碗機下方有三桶洗衣粉，但野宴澄清，洗衣粉僅用於清潔地板、洗滌抹布之用。（台北市衛生局提供）

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