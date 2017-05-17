違法進口含藥化妝品 日藥本舖獲緩起訴

2017-05-17 15:05

〔記者謝君臨／台北報導〕販售日本進口藥品的「日藥本舖」，涉嫌於去年4月間，未經中央衛生主管機關許可，自日本進口花王「Curel」品牌化妝水、乳霜等含有「ALLANTOI N（尿囊素）醫療藥品成分超過0.2%的化妝品；台北地檢署今依違反化妝品衛生管理條例將「日藥本舖」公司及其總經理吳政達緩起訴，期間2年，各需支付國庫10萬、5萬元。

有鑑於台灣人對於日本商品的喜愛，「日藥本舖」董事長謝德璋、總經理吳政達看到了藥妝業的發展潛力，於100年9月創立「日藥本舖」，提供日本原裝進口的藥品、美妝保養、生活用品、特色零食等，另有專業藥師派駐在店內，目前全國共有32家分店，其中包含了金門風獅爺門市。

檢方調查，「日藥本舖」明知輸入化妝品含有醫療藥品成分，應提出載有原料名稱、成分、色素名稱及其用途之申請書，連同標籤、仿單、樣品、包裝、容器、化驗報告書及有關證件，並繳納證書費、查驗費，申請中央衛生主管機關查驗，經核准並發給許可證後，始得輸入。

然而，財政部關務署基隆關人員卻於去年4月21日，發現「日藥本舖」自日本報運進口而輸入的化妝品有異，經查，「日藥本舖」輸入的花王「Curel」品牌化妝水、乳霜均為含有「尿囊素」醫療藥品成分超過0.2%的化妝品，卻未事先向衛生福利部食品藥物管理署申請許可，全案函送北檢偵辦。

庭訊時，總經理吳政達坦承所為，檢察官考量吳並無前科，且犯後態度良好，犯罪所發生之危害尚非重大，將吳及「日藥本舖」緩起訴。