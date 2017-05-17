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中國山西出現首例H7N9 疾管署提高旅遊疫情等級

2017-05-17  14:36

〔記者林惠琴／台北報導〕中國山西省公布首例H7N9流感病例，我國疾管署發布，考量當地可能具環境暴露風險，因此自即日起將提升該省旅遊疫情建議至第2級警示。

疾管署表示，根據中國資料，該名個案為66歲女性，5月1日發病，5月8日住院，5月12日轉院入住加護病房，具重症肺炎及急性呼吸窘迫症，5月16日複驗確診感染H7N9流感，目前病況較重，其密切接觸者健康均無異常。

疾管署指出，中國近期H7N9疫情呈上下起伏波動，在新省份有散發病例發生情形，依歷年趨勢推測疫情可能持續一段時間，提醒計劃至中國的民眾及當地台商，注意個人衛生與飲食，避免生食禽類製品、接觸禽鳥與出入活禽市場，以降低感染風險。

自去年10月進入流感季以來，中國已累計689例H7N9流感病例，為歷年最高，今年4月以來以四川省20例、河北省16例、北京市15例為多。全球從2013年迄今，共計有1487例病例，世界衛生組織（WHO）統計截至今年4月20日累積534例死亡。

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  • 衛福部疾管署宣布，提升中國山西省旅遊疫情建議至第2級警示。（記者林惠琴攝）

    衛福部疾管署宣布，提升中國山西省旅遊疫情建議至第2級警示。（記者林惠琴攝）

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