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經濟不穩定 外銀：「退休後不工作」觀念不再

2017-05-17  15:04

〔記者李靚慧／台北報導〕低利率環境持續，連帶影響民眾的退休規劃，根據一項最新的退休調查報告，台灣有61%仍在工作年齡的受訪者，認為在低利率環境下，必須工作更久才能存到足夠的退休金，而且55%仍在工作年齡的民眾，退休後還會繼續工作，顯示「退休後不工作」的觀念，已受大環境影響而改變。

滙豐集團今日發布最新的《未來的退休生活：趨勢的變革》調查報告，該報告顯示，台灣有61%仍在工作年齡的受訪者，認為在低利率環境下，他們必須工作更久，才能存到足夠的退休金；現金、股票及房地產投資則是能夠提供退休儲蓄的資金來源。

由於全球經濟不穩定，連帶影響了許多人希望擁有舒適退休生活的美夢。該調查顯示，退休後不工作的觀念正在消失，有55%仍在工作年齡的台灣受訪者，表示退休後仍會繼續工作。52%仍在工作年齡的台灣民眾則擔心，因環境變化太快速，未來恐無法擁有舒適的退休生活。

另一方面，低利率環境也成為國人的隱憂，有61%仍在工作年齡的受訪者認為，在低利率環境下，他們需要工作更久的時間才能存到足夠的退休儲蓄。超過半數（59%）的受訪者則認為，利率上升他們才有機會儲備足夠的經濟能力，擁有舒適的退休生活。

但即使對未來擔心，仍有部分民眾尚未有所行動。該調查顯示，有27%的千禧世代（1980至1997年間出生），至今尚未進行退休規劃； 生於1966至1979年間的X世代，則有19%、戰後嬰兒潮世代（生於1945至 1965年間）則有13%還未進行退休規劃。

滙豐最新的《未來的退休生活：趨勢的變革》報告，是針對全球16個國家、18,414人所進行的調查。該調查始於2005年，累計總調查人數已逾177,000人，屬於長期持續的系統性調查，是一項鎖定退休議題進行的全球高齡化趨勢觀察。

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  • [即時]滙豐最新調查：全球經濟不穩定，「退休後不工作」觀念已改變，圖中為滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉（記者李靚慧攝）

    [即時]滙豐最新調查：全球經濟不穩定，「退休後不工作」觀念已改變，圖中為滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉（記者李靚慧攝）

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