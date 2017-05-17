綠川千越大樓都更阻力大 住戶成立自救會

2017-05-17 14:42

［記者楊政郡／台中報導］台中市政府推動的綠川千越大樓都更，今有律師、建築師、原營造商監工及20餘名住戶，在台中州廳前廣場宣布成立自救會，發言人建築師廖進祿說，希望市府站在公平立場，考量拆除重建或整修重現，律師柯劭臻說，反對剷平式的都更，應該要先考量是否可以整修或其他方式。

千越大樓原營造廠商光川營造，當年負責監工的莊姓住戶說，這棟大樓66年啟用至今才40年，當初是SRC鋼骨結構，耐用年限百年以上，表皮確實已經斑駁，只要拉皮整理，一年就可煥然一新，但如果是剷平重建，加上附近建設，少說要好幾年的交通黑暗期，算盤怎麼打都應該選擇整修就好。

柯劭臻則列出該都更會至少7點違法、違規，如強行把台灣大道6戶納入都更；違反大法官釋字709號，將原本人數3/5、土地面積2/3之門檻，降低為人數1/2、土地面積1/2；原區分所有權人僅102人，105年竟以贈與方式虛增273人，自救會已經提告，由中檢依偽造文書偵辦中。

市府表示，千越綠川大樓都市更新重建事業計畫案，因台灣大道側住戶不願參與都更，台中市政府都市發展局今（17）日召開更新單元範圍協商會議，提供都市更新會及台灣大道側6戶雙方對話平台，確保雙方權益。此外，市府站在審議單位立場，無預設都市再生方式，目前只收到大樓拆除重建的都更案，如欲採老屋拉皮的整建維護方式，應由過半數的大樓所有權人提案。