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讓實驗走出教室！南投竹高創意教案獲銅牌獎

2017-05-17  14:29

〔記者謝介裕／南投報導〕「全國自造技術教案評選」競賽成績揭曉，國立竹山高中老師馮松林、陳映辛2人，以「酸鹼創客-Arduino PH計應用實驗」為題，探討「控制板數位化」的作品，不但掌握數位資訊脈動，且極具生活實用價值，榮獲「銅牌獎」，實至名歸。

「全國自造技術教案評選」競賽，係教育部為鼓勵高中化學老師發揮創意、跳脫傳統教學窠臼所辦理的活動，竹山高中老師馮松林及陳映辛2人也組隊參加，與來自全國各縣市約50位化學老師一起較量，在為期約3個月的馬拉松式過程中，2位老師一方面要上課顧及學生受教權，一方面還須挪出時間北上參加教育部研習、研討等相關活動，其作品能脫穎而出，更顯得難能可貴。

馮松林、陳映辛2人指出，化學課有許多實驗課程，難道一定要在實驗室才能做?遂引導學生組合「Arduino UNO控制板」與「PH計」量測溶液的PH值，一旦面對需要量測化學數值的環境，學生便可在家中自己動手做各種探究，不用再受限於實驗教室，果然此創意與巧思也獲得評審青睞。

值得一提的是，2位老師所做的酸鹼計控制板，其實就是將控制板數位化，未來還有機會廣泛應用於日常生活中，如水族箱溫度、水質控制或煮菜、燒開水等方面，也激發學生們上化學課的興趣，並開心表示，「讓實驗走出教室」將不再是遙不及的夢想﹗

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  • 國立竹山高中化學老師馮松林（左）、陳映辛（右）2人，參加全國自造技術教案評選，榮獲銅牌獎，校長陳漢鉻（中）特別予以恭賀。（記者謝介裕攝）

    國立竹山高中化學老師馮松林（左）、陳映辛（右）2人，參加全國自造技術教案評選，榮獲銅牌獎，校長陳漢鉻（中）特別予以恭賀。（記者謝介裕攝）

  • 國立竹山高中化學老師馮松林及陳映辛2人，參加全國自造技術教案評選，其作品「酸鹼創客－Arduino及PH計應用實驗」，榮獲銅牌獎，全校師生與有榮焉。（記者謝介裕攝）

    國立竹山高中化學老師馮松林及陳映辛2人，參加全國自造技術教案評選，其作品「酸鹼創客－Arduino及PH計應用實驗」，榮獲銅牌獎，全校師生與有榮焉。（記者謝介裕攝）

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