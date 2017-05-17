端午連假 郵政照常提供投遞快捷服務

2017-05-17 14:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕郵差辛苦了！端午連假民眾吃粽，郵差繼續送快捷郵件。中華郵政宣布端午連續假期第1天5月27日適逢週六，原週六有營業的郵局9點至12點仍照常營業，5月28日至30日各局則停止營業；為因應民眾交寄快捷郵件需求，仍提供照常投遞快捷郵件服務，並開放全台20處郵局郵務科（快捷股），及駐有守衛或保全之郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件。

中華郵政指出，端午連續假期間雖開放快捷郵件照常投遞，以及開放台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號），提供收寄國際快捷郵件服務，但期間則停止投遞包裹、限時、普通郵件及停止收攬信筒（箱）郵件，

連假期間，各地郵局所設之自動櫃員機、開放式信箱間、i郵箱及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務，民眾可多加利用。