罕見紅金針開滿花壇舊營區 價格高一般品種30倍
艷紅色金針花「萱草花蓮2號」陸續開花，鮮紅又大朵，酷似百合花，每株高達300元。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕紅色金針花？沒看錯，彰化縣花壇鄉公所去年向花蓮縣吉安鄉「金針花達人」曾永坤，購買400株「萱草花蓮2號」金針花，種在花壇舊營區，最近陸續開花，艷紅色花朵迎風搖曳，觀者稱奇說，「鮮紅又大朵，酷似百合花！」花壇鄉長李成濟說，再過15天左右將會盛開，屆時將更有風情，歡迎民眾前來欣賞紅色金針花海的美麗景致。
花蓮農改場從91年開始進行萱草品種改良，陸續引進國外200多個品種雜交選育，培育具發展潛力品種，創造觀賞萱草產業，成為新興的觀賞花卉，花蓮縣吉安鄉民曾永坤取得農改場的技術轉移授權後將之發揚光大，栽種出平地金針花「萱草花蓮1至5號」5個品種，花朵有著各自嬌豔的顏色，彰化縣花壇鄉公所去年即向他購買400株「萱草花蓮2號」品種，暱稱「艷紅佳人」，栽種在花壇舊營區。
最近「萱草花蓮2號」陸續開花，花壇鄉長李成濟今天前往勘查花況，對於每株都結有數個花苞，栽種情況相當成功感到滿意，還有遊客前來拍照打卡，對於盛開的艷紅色花朵都驚奇的說，「從沒看過大紅色的金針花，像極了百合花，令人驚艷！」
李成濟說，這種艷紅色的金針花，價格高昂，每株300元，較一般品種金針花每株約10元，高出30倍，據了解，這個品種目前國內可能僅有花蓮、彰化、台南等縣市有少部分面積種植，極具觀賞用途，每年花期在5月到7月，大約再過15天將會盛開，屆時民眾不用往山上跑，在平地就可以欣賞到這種罕見的金針花。
他進一步說，除了花壇舊營區，鄉公所預計今年9月在虎山巖周邊種植數萬株金針花，品種尚未決定，預期未來盛開時一片花海更將美麗，歡迎大家拭目以待。
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標題：罕見紅金針開滿花壇舊營區 價格高一般品種30倍
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