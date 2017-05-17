社口國小親師生自種玉米 籌款製作紀念手冊
〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區社口國小608才藝班，因學生即將畢業，為籌措製作紀念手冊的經費，家長、教師及學生一起手種水果玉米，並利用假日舉辦市集，一邊演奏國樂，一邊販售玉米及家長自製的冰沙、紅豆湯等，近3個月來共順利籌到10萬元經費，大功告成，20日將舉辦最後一場演出及市集。家長表示，藉由這項活動促進親子關係，收穫滿滿；學生則說，玩得很開心。
社口國小家長藍昭文說，608才藝班學生來自各班級，大家一起相處4年很不容易，今年初家長蒐集學生的活動照片，希望印製成冊，提供學生畢業紀念，經費約需十萬元，家長原本希望透過網路開設「柑仔店」販售一些物品，盈餘作為紀念手冊的製作經費，但結果並不理想。
剛好藍昭文有閒置農地，另一位家長則具備育種的技術，於是將育好的水果玉米種子交由學生各自帶回家種植發芽後，再拿到農地種植，並利用假日到玉米田鋤草、施肥及舉辦「608柑仔店-玉米田市集」，學生演奏國樂，家長則自製紅豆湯等販售，盈餘則作為學生紀念冊的製作經費，假日吸引許多民眾前往「交觀」，校長陳光鑫也來探班。
最近玉米採收，608導師林孟甫說，透過「柑仔店-玉米田市集」活動，不僅增加親子相處的時間，學生也學習到團體相處及感恩，未來紀念冊將以學生回憶4年來令其感動的時刻及趣事等文章搭配照片呈現；藍昭文說，這次活動不僅促進親子關係，更是孩子「一輩子的禮物」。
學生陳明瀚說，利用假日跟父親一起到田裡種玉米很好玩；藍如妤則說，很有參與感；蔡家昕每次都配合在市裡賣力促銷，還學會清點物品及對帳；班長孫暄筑說，「真的收穫滿滿」。
「608柑仔店-玉米田市集」接近尾聲，最後一場活動將於5月20日下午 4點至6點，在潭雅神綠園道2.6K旁農地舉行。藍昭文說，因10萬元已達標，扣除紀念冊製作費用，其餘將捐贈作為該校天使班經費。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 國內首爆C肝群聚感染 陳時中：追蹤1200人速驗血
- 未投保機車強制險攀升 原因是…
- 有一天我們也會老... 華山、賣場聯手募粽送獨老
- 教科書比珍奶便宜 閱讀協會籲政府：改變書價政策
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 五月天8+1獎大贏家 喊話「每個人都有自己的遺珠之憾」
- 蔡總統執政週年 時力：把人民當豬頭、敵人
- 中國內銷低迷 全球液晶電視出貨量下修
- 長期受暴婦砍死丈夫 法官從輕判2年8月
- 留住阿嬤的味道 農民推家傳豆醬汁
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 合併效益缺料漲價 長華科第二、第三季可望逐季創新高
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 橘子取得《天堂M》台港澳代理權 預計年底上線
- MLB》達比修締造日投新紀錄 依然不及王建民
- NBA》互相傷害！馬刺明星球員埋地雷被抓包（影音）
- 〈幸福補習班〉醋海翻騰 曖昧中
- 法網不發外卡 莎拉波娃再度缺席
- 這款老子﹗拿兒子的卡哇依鉛筆盒裝...
- 懷疑太太出軌... 週刊爆前立委恐嚇潑妻鹽酸
- 證券行情表、證券表格
- 水源枯竭 動物園溼地生態園區淪廢墟
- 日職》第5局失3分 陳冠宇吞敗自責
- 罕見！野生鱟現身外傘頂洲
- UN預測：今年和明年全球經濟持續擴張
- MLB》史萬森開轟破僵局 勇士尾盤甩開藍鳥
- 日職》8局僅失1分 「巨」投菅野奪第5勝
- 胡智為完美後援 9球解決3打者
- 野宴遭爆回收剩食再出餐 衛生局週五約談業者
- 張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走
- 女大生夜跑遭下藥 喝水頭昏 大叔尾隨
- 豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象
- 身障男偷拔瓦斯管變賣 都蘭書包露餡被逮
- 「龍虎奇兵」滅巫 綠衫軍爭東霸天
- 台股開盤下跌13.85點 報10017.64點
- 睡公園會冷？慣竊闖洗衣店挑「名貴」毛毯
- 自由廣場》這樣的部隊 令人擔憂
- 江朝瑞看好觸控四大商機
- 苗縣省人事成本 18戶政事務所擬裁併
- NBA》林書豪練球啦！吐槽弟弟中文爛（影音）
- 歐盟拒絕一帶一路 外媒：是中國的殖民事業
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP caucus unveils immigrant unit
標題：社口國小親師生自種玉米 籌款製作紀念手冊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email