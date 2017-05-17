社口國小親師生自種玉米 籌款製作紀念手冊

2017-05-17 13:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區社口國小608才藝班，因學生即將畢業，為籌措製作紀念手冊的經費，家長、教師及學生一起手種水果玉米，並利用假日舉辦市集，一邊演奏國樂，一邊販售玉米及家長自製的冰沙、紅豆湯等，近3個月來共順利籌到10萬元經費，大功告成，20日將舉辦最後一場演出及市集。家長表示，藉由這項活動促進親子關係，收穫滿滿；學生則說，玩得很開心。

社口國小家長藍昭文說，608才藝班學生來自各班級，大家一起相處4年很不容易，今年初家長蒐集學生的活動照片，希望印製成冊，提供學生畢業紀念，經費約需十萬元，家長原本希望透過網路開設「柑仔店」販售一些物品，盈餘作為紀念手冊的製作經費，但結果並不理想。

剛好藍昭文有閒置農地，另一位家長則具備育種的技術，於是將育好的水果玉米種子交由學生各自帶回家種植發芽後，再拿到農地種植，並利用假日到玉米田鋤草、施肥及舉辦「608柑仔店-玉米田市集」，學生演奏國樂，家長則自製紅豆湯等販售，盈餘則作為學生紀念冊的製作經費，假日吸引許多民眾前往「交觀」，校長陳光鑫也來探班。

最近玉米採收，608導師林孟甫說，透過「柑仔店-玉米田市集」活動，不僅增加親子相處的時間，學生也學習到團體相處及感恩，未來紀念冊將以學生回憶4年來令其感動的時刻及趣事等文章搭配照片呈現；藍昭文說，這次活動不僅促進親子關係，更是孩子「一輩子的禮物」。

學生陳明瀚說，利用假日跟父親一起到田裡種玉米很好玩；藍如妤則說，很有參與感；蔡家昕每次都配合在市裡賣力促銷，還學會清點物品及對帳；班長孫暄筑說，「真的收穫滿滿」。

「608柑仔店-玉米田市集」接近尾聲，最後一場活動將於5月20日下午 4點至6點，在潭雅神綠園道2.6K旁農地舉行。藍昭文說，因10萬元已達標，扣除紀念冊製作費用，其餘將捐贈作為該校天使班經費。