陽明山保變住6之6重送環差 環團：從棺材爬起來？
陽明山保變住6之6開發案週五將送環評會審議，環團今前往北市府抗議，主央該案已遭法院判決敗訴，不應續審。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕爭議多年的陽明山保變住6之6開發案，本週五將送北市環評委員會審議，引發環保團體不滿，多個環團今上午前往北市府抗議，還以行動劇凸顯整起開發案的荒謬。
環團稱，該案遭監院糾正7次，最高行政法院也於2014年判決北市府敗訴，如今卻從「棺材爬出來」，質疑環評委員及市府官員會「通靈」，幫開發商護航，主張此案不應續審。對此，環保局解釋，環評委員會是依法受理該案土石方量變更環差報告，並非重啟環評。
保變住6之6是陽明山第一件保護區變更案，歷經陳水扁、馬英九、郝龍斌等台北市長，原通過環評時，開發土方量為25萬立方公尺，後來卻暴增為58萬立方公尺，且開發總面積達54公頃，因面積、挖填土方過大，引發環保團體不滿。
草山生態文史聯盟代表文海珍質疑，多年來在不肖官員、議員、開發商勾結下，開發商只需簡單的「變更內容對照表」，就可通過環境影響差異分析報告；且建商應負擔的水、電、衛生下水道等設施都推給北市府，市府竟還「照單全收」。
文海珍說，保變住6之6預定開發面積約54公頃，若該案順利通過環差，未來陽明山許多待開發案，可能都會循相同模式，將會創下惡例。
綠色消費者基金會秘書長方儉則說，該案經最高法院判決敗訴，若北市府重啟環評，等於是「行政權凌駕司法權」方儉稱，欠債未清，後債免談，市府應查辦於開發案上失職的公務員，他也會具名將資料送北市政風處、廉委會查辦。
對於環團質疑，環保局解釋，開發單位於97年於環評會通過的土石方量變更，於103年經最高行政法院判決撤銷，今年3月16日開發單位依法院判意旨，提出環差報告，環評會依法受理審查，並非重啟環評。
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標題：陽明山保變住6之6重送環差 環團：從棺材爬起來？
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