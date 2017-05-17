高雄第一科大3作品 入圍德紅點設計獎

2017-05-17 13:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄第一科技大學7位同學跨科系合作，提出4件創新設計提案，其中3件作品入圍2017德國紅點設計獎，成績令人刮目相看。

3件入圍德國紅點設計獎作品，分別為「Cart Sterilizer 超市推車酒精消毒器」、「Knob Sterilizer 喇叭鎖酒精消毒器」和「Silver Lining 一線曙光」。

創新設計工程系同學周采葳表示，許多人都未意識到日常接觸頻繁的門把，其實充斥著細菌和病毒，團隊有天突發奇想：為什麼不在超市推車握桿和門把加裝酒精消毒器？於是想出Cart Sterilizer 超市推車酒精消毒器和Knob Sterilizer 喇叭鎖酒精消毒器，只要隨手按壓握桿一下，或關門轉動門鎖時，就會自動噴出酒精，可減少碰觸病菌的機會。

另一作品Silver Lining 一線曙光，則是結合洗面乳和刮水刀，當沐浴後的鏡面蒙上一層霧氣時，洗面乳的後端刮水刀就可去除鏡面水氣，二合一的設計同時減少居家用品的消耗。